Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Clubhouse sta introducendo i "profili protetti", una nuova impostazione che ti consente di limitare il tuo profilo completo solo alle persone che approvi come follower. Ma rende anche il tuo profilo meno visibile in generale. Ecco tutto ciò che devi sapere, incluso come ottenere tu stesso un profilo protetto.

Puoi attivare la funzione del profilo protetto nelle impostazioni di Clubhouse. Una volta fatto, sarai in grado di approvare i tuoi follower.

Da Impostazioni account , tocca la tua immagine del profilo in alto. Scorri verso il basso fino alla sezione "Profilo protetto" e attivalo. Tocca Conferma e il tuo profilo è ora protetto.

Nota: hai la possibilità di disattivare l'opzione Profilo protetto in qualsiasi momento.

Se scegli di avere un profilo protetto in Clubhouse, solo i tuoi follower potranno vedere stanze, club e replay sul tuo profilo. Anche gli utenti che non hai approvato come follower non saranno in grado di vedere quando sei online e Clubhouse non consiglierà a persone che non conosci di seguirti.

Clubhouse ha affermato che sta implementando profili protetti in risposta alla continua invasione russa dell'Ucraina, nel tentativo di mantenere gli utenti protetti sulla sua piattaforma. "Siamo grati di essere diventati un luogo di incontro per persone in tutto il mondo per connettersi in questo periodo, ma sappiamo anche che i tempi di conflitto e sconvolgimento rendono sempre più importante essere consapevoli della propria presenza online e di ciò che si condivide", Annunciata la club house.

Per saperne di più su Clubhouse, incluso come funziona, consulta la guida approfondita di Pocket-lint.

Scritto da Maggie Tillman.