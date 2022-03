Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - TikTok attualmente non consente agli utenti di vedere la cronologia di visualizzazione - o "guardare" -. Ma questo potrebbe presto cambiare, secondo un leakster.

Secondo quanto riferito, la popolare app di social media sta testando una nuova funzione Cronologia visualizzazioni che ti consentirà di individuare facilmente un video che hai guardato in precedenza senza dover salvare in seguito o scaricarlo sul tuo dispositivo.

#TikTok sta testando l'aggiunta di una funzione di cronologia visualizzazioni nell'app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) 26 marzo 2022

Come notato per la prima volta da Matt Navarra , l'utente di Twitter Hammod Oh , che spesso fa trapelare funzionalità ancora da annunciare in arrivo su vari social network, ha recentemente condiviso uno screenshot che rivela che TikTok sta testando un'opzione "Cronologia visualizzazioni". La funzione stessa o almeno i suoi controlli sembrano essere presenti nel menu "Contenuto e attività" nelle impostazioni dell'app. Poiché TikTok deve ancora annunciare o implementare ufficialmente la funzione, non è chiaro come funzionerà una pagina Cronologia visualizzazioni in TikTok e se sarà semplicemente un elenco in esecuzione di tutti i TikTok che hai guardato.

Ci sarà un filtro o un'opzione di ricerca anche nella cronologia visualizzazioni? Poco si sa a questo punto. Tuttavia, poiché TikTok sta apparentemente testando attivamente una funzione Cronologia visualizzazioni, si può presumere che la lancerà ufficialmente presto. Un'altra cosa è certa: se e quando la cronologia visualizzazioni verrà rilasciata, sarà una funzionalità molto apprezzata, soprattutto per coloro che hanno fatto ricorso a soluzioni alternative.

Scritto da Maggie Tillman.