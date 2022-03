Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Otter ha svelato un aggiornamento al suo servizio di trascrizione ampiamente utilizzato, apparentemente migliorando ulteriormente quanto potrebbe essere potenzialmente utile per riunioni collaborative e recupero.

Il cambiamento significa che sfruttare l'integrazione che ha aggiunto con artisti del calibro di Zoom e Google Meet l'anno scorso produrrà ulteriori ricompense.

Per uno, l'app sta ottenendo un nuovo sistema di calendario per farti vedere le riunioni che saranno attive per l'imminente, in modo da poter scorrere sia indietro che in avanti nel tempo e controllare le note della riunione che potrebbe aver generato.

Anche quelle note miglioreranno, con un nuovo sistema chiamato Meeting Gems che aggiungerà punti salienti rapidi che Otter tirerà fuori per mostrarti momenti di discussione chiave o punti d'azione concordati.

Una nuova versione beta solo sul browser all'inizio inizierà anche a creare i contorni delle riunioni una volta terminate, in modo da poter guardare rapidamente indietro a ciò che è stato discusso senza dover approfondire una trascrizione completa, il che suona impressionante se funziona bene.

Infine, sarà più facile aggiungere schermate alle note delle riunioni, in modo da poter aggiungere elementi visivi ai riepiloghi senza dover creare i propri documenti, il che potrebbe tornare utile.

L'aggiornamento è ora disponibile sulla versione browser di Otter e arriverà sia su Android che su iOS nelle nuove settimane, a quanto pare, con il rollout completo per tutti entro maggio 2022.

Scritto da Max Freeman-Mills.