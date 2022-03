Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Reddit sta lavorando per aggiungere più contenuti video generati dagli utenti alla sua piattaforma, rivela un nuovo rapporto.

Sebbene non sia stato determinato molto su come funzioneranno le nuove funzionalità video, TechCrunch afferma che Reddit ha confermato che sta esplorando l'idea.

Si dice che la nuova funzionalità possa includere strumenti di modifica in stile TikTok e la possibilità di pubblicare reazioni video ai video di altre persone.

Uno degli aspetti più popolari di TikTok è la possibilità di combinare video di persone diverse utilizzando funzionalità come Duets .

Reels di Instagram e Spotlight di Snapchat hanno entrambi cercato di entrare in azione offrendo funzionalità simili. Ora sembrerebbe che anche Reddit stia cercando di ottenere una fetta della torta.

È una proposta interessante che si discosta piuttosto dal discorso prevalentemente testuale di Reddit.

Infatti, in molte comunità di Reddit, anche usare gli emoji è un passo falso sociale. Quindi, sarà interessante vedere come verrà ricevuta una funzionalità video ispirata a TikTok.

Reddit afferma che inizialmente contatterà comunità selezionate per determinare se sarebbero interessate ad esplorare la nuova funzione video.

"In linea con il nostro lavoro per aiutare le persone a impegnarsi negli argomenti che contano per loro attraverso social audio, video, testo, meme e altro, stiamo contattando alcune comunità di Reddit per vedere se un nuovo video la caratteristica su cui stiamo lavorando è qualcosa che trovano utile e divertente", ha detto un portavoce di Reddit a TechCrunch.

"Dopo aver ricevuto feedback da Redditors, esploreremo un test iniziale per questa nuova funzionalità".

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Scritto da Luke Baker.