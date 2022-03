Ora puoi trasmettere in live streaming su Twitch direttamente da Zoom

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se ti piace davvero Zoom e ti diletti anche in live streaming su Twitch, allora ci sono buone notizie dato che ora puoi trasmettere in streaming direttamente da Zoom.

Zoom ha annunciato di aver aggiunto l'integrazione di Twitch direttamente nell'app in modo che le persone possano trasmettere in streaming direttamente da Zoom sulla piattaforma live preferita da tutti.

Questa funzionalità richiede agli utenti di utilizzare il client desktop Zoom per collegarsi a Twitch e per lo streaming. In precedenza era possibile eseguire lo streaming da Twitch utilizzando altri servizi come Restream, ma ora puoi farlo direttamente con Zoom. Il che dovrebbe rendere il processo più fluido.

Ci sono alcuni avvertimenti però. Il più importante dei quali è che devi essere sui livelli a pagamento di Zoom per utilizzare questa nuova funzionalità.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Gli utenti dei livelli Pro, Business, Enterprise o Education possono utilizzare la funzione per ottenere lo streaming su Twitch direttamente dal client Zoom.

Questa mossa è sicuramente interessante. Twitch non è solo per i giocatori e ci sono molte categorie diverse con persone che trasmettono in streaming di tutto, dalle sessioni di musica ai flussi di arti creative e mestieri e tutto il resto. Quindi, anche se non ci aspettiamo che i giocatori trasmettano improvvisamente in streaming tramite Zoom, c'è molto potenziale per webinar, sessioni di formazione e flussi educativi per iniziare a comparire sulla piattaforma.

Zoom ha spiegato la mossa in un recente post sul blog:

"Per aiutare i nostri clienti a semplificare il processo di condivisione dei contenuti all'interno delle loro comunità ed estendere la loro portata, i proprietari di account e gli amministratori possono ora consentire agli host di trasmettere in live streaming la loro riunione o webinar su Twitch direttamente anziché configurare manualmente lo stream come servizio di livestreaming personalizzato".

Se sei interessato, l'azienda ha anche pubblicato una guida pratica con tutti i passaggi e i prerequisiti per iniziare.

Scritto da Adrian Willings.