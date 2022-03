Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Vuoi essere una volpe nella tua prossima chiamata Zoom ? E un cane? Bene, ora puoi, perché Zoom ha implementato una funzione avatar in stile Memoji che si sovrappone a un personaggio virtuale sulla tua faccia. La funzionalità, inclusa nell'aggiornamento 5.10, è limitata agli animali, ma in futuro verranno aggiunte nuove opzioni per l'avatar. Ecco come iniziare a utilizzare gli avatar in Zoom.

Oltre ad aiutare potenzialmente con l'affaticamento di Zoom, perché puoi oscurare il tuo viso con una volpe o una mucca, Zoom pensa che presentarsi in una videochiamata con un filtro avatar potrebbe aggiungere "un po' di divertimento alle tue riunioni di team building" o, più specificamente, aiutare gli appuntamenti con il pediatra siano meno stressanti per i bambini piccoli. Qualunque sia il motivo o il caso d'uso, è facile usare gli avatar in Zoom.

Per attivare gli avatar, procedi nel seguente modo:

Apri l' ultima versione di Zoom. Seleziona il pulsante ^ accanto al pulsante Avvia/Interrompi video. Seleziona Scegli filtro video r. Scegli l'animale che desideri dalla scheda Avatar. Puoi anche decidere se il tuo avatar indossa una felpa con cappuccio o una maglietta

Puoi anche scegliere di applicare sempre il filtro ogni volta che accedi a una riunione.

Quando si utilizza un avatar, è possibile utilizzare contemporaneamente sfondi virtuali , ma non i filtri video.

Per cambiare il tuo avatar, visita la scheda Avatar e selezionane uno nuovo.

Per rimuovere il filtro, seleziona Nessuno nella scheda Avatar. Gli utenti possono anche selezionare Disattiva avatar dal riquadro video di visualizzazione personale in una riunione, nonché dal menu Interrompi video in una riunione.

Usando la sua nuova funzione avatar, Zoom ti permetterà di presentarti al tuo prossimo incontro come un coniglio, una volpe, un cane, una mucca o un altro tipo di animale. In futuro verranno aggiunte nuove opzioni per l'avatar, ha promesso Zoom.

Sì, comunque su iOS.

Attualmente, gli avatar sono supportati nei seguenti client Zoom:

Windows: 5.10.0 o versioni successive

macOS: 5.10.0 o versioni successive

iOS: 5.10.0 o versioni successive

Dai un'occhiata al post del blog e alla pagina di supporto di Zoom per istruzioni più dettagliate.

