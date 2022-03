Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Come se avessi bisogno di un'altra app per pubblicare storie, TikTok ha sperimentato il formato attraverso una nuova funzionalità che sta provando chiamata TikTok Stories. Non tutti gli utenti hanno ancora accesso a TikTok Stories. Se sei curioso della funzione o sei abbastanza fortunato da partecipare al suo test pilota, ecco tutto ciò che devi sapere su TikTok Stories, incluso come funzionano.

Molti siti di social media, inclusi Snapchat, Facebook e Instagram, ti consentono di pubblicare Storie sul tuo profilo che si eliminano automaticamente dopo 24 ore. TikTok ora offre la stessa funzionalità ad alcuni dei suoi utenti. Se condividi una storia su TikTok, sarai in grado di vedere chi l'ha vista in una scheda separata situata accanto alla sezione commenti. Intorno all'immagine del tuo profilo apparirà anche un anello blu, che indica agli altri utenti che possono toccare per visualizzare le tue storie. Possono anche reagire pubblicamente e commentare, cosa che apparirà sulla storia stessa.

Se non hai ancora accesso alle Storie di TikTok, non potrai pubblicare le Storie e non potrai vedere le Storie che gli utenti hanno condiviso.

Quando crei una nuova storia, puoi aggiungere didascalie, musica e testo. E durano 24 ore prima di sparire per sempre.

Apri l'ultima versione dell'app mobile TikTok.

Tocca il pulsante "Post" in basso al centro della barra di navigazione.

Da lì, scorri fino a una modalità fotocamera. Assicurati di aver selezionato "Veloce" sotto il pulsante di registrazione rosa. Registra un video sul posto o caricane uno dal rullino fotografico.

Quindi, modifica la tua storia. I video nelle storie hanno le stesse opzioni di creazione dei normali video TikTok.

Tocca l'icona di caricamento "Pubblica nella storia" per aggiungerla alla tua storia.

Per visualizzare la storia di qualcuno, vai al suo profilo e, se la sua foto ha un cerchio blu intorno, puoi toccarla per vedere ciò che ha condiviso.

Le storie vengono visualizzate anche sul lato sinistro dello schermo. Come spettatore, puoi reagire e persino commentare le storie.

TikTok sta ancora provando TikTok Stories tra un gruppo sconosciuto di utenti. Non è chiaro quanto sia diffuso il test e la società non ha detto quando la funzionalità verrà lanciata ufficialmente.

TikTok ha detto a The Verge lo scorso agosto che pensa sempre a nuovi modi per portare valore alla community e arricchire l'esperienza TikTok, e sta sperimentando modi per "dare ai creatori formati aggiuntivi per dare vita alle loro idee creative". Nel febbraio 2022, la società ha fornito un aggiornamento, dicendo a TechCrunch: "Attualmente stiamo espandendo un test pilota, che fornisce ai creatori formati aggiuntivi per dare vita alle loro idee creative per la community di TikTok".

