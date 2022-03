Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'anno scorso Pinterest ha introdotto " Idea Pins ", una nuova versione degli Story Pins che stava testando da un anno. I Pin idea sembrano e funzionano in modo molto simile alle opzioni delle storie che troverai in altre app. Ora, Pinterest semplifica la condivisione dei Pin delle idee sulle tue storie di Instagram e Facebook. Ecco tutto ciò che devi sapere su come funziona la funzione.

I Pin idea sono sequenze simili a una storia di brevi clip video, della durata massima di 60 secondi, che le persone possono toccare per guardare. Puoi aggiungere fino a 20 fotogrammi a ciascuna serie Idea. Pinterest offre anche strumenti creativi come adesivi, voce fuori campo e musica. C'è anche uno strumento "modalità fantasma" che ti consente di sovrapporre il fotogramma precedente per guidare le transizioni video. I Pin Idea sono anche dotati di "pagine di dettaglio" su Pinterest, dove puoi aggiungere informazioni contestuali. Puoi anche aggiungere argomenti e taggare altri creatori di Pinterest tramite il loro handle Pinterest in Pin idea.

Ecco come Pinterest descrive i Pin Idea:

"I Pin Idea sono un'evoluzione dei Pin Storia, con un nome nuovo per adattarsi meglio all'unicità di un prodotto che consente ai creatori di condividere idee di lunga durata e non storie effimere. A partire da oggi, i creatori disporranno di una suite di nuovi strumenti di pubblicazione tra cui, funzionalità video-first, nuovi strumenti di editing e aggiornamenti per rendere la creazione di Pin idea più facile e più creativa."

I Pin delle idee sono accessibili tramite le bolle del profilo nella parte superiore dei feed degli utenti. È qui che Pinterest mette in evidenza i Pin idea degli utenti che segui e quelli che secondo Pinterest potrebbero piacerti. A differenza della maggior parte delle Storie che si trovano in altri social network, i Pin Idea rimangono anche sui profili utente, invece di scomparire dopo 24 ore. Non puoi salvare singole pagine da un Pin idea nella tua bacheca. Tuttavia, Pinterest ha affermato che puoi salvare un intero Pin idea sulle tue bacheche. Puoi anche aggiungere commenti e reazioni a un Pin idea.

Apri l'app Pinterest sul tuo dispositivo e accedi al tuo account Pinterest. Tocca un Pin idea nella parte superiore del feed. Se sono presenti più pagine, tocca una pagina per passare alla pagina successiva.

Per visualizzare la pagina precedente, tocca il lato sinistro della pagina. Il Pin dell'idea andrà in loop e inizierà dall'inizio una volta completata la visione. Dopo aver visualizzato un Pin idea, puoi: Tocca l'icona del segnalibro per salvarlo su una bacheca

Tocca l'icona del cuore per reagire.

Fare clic sull'icona della finestra di dialogo per aggiungere un commento al Pin dell'idea.

Le istruzioni seguenti sono per gli utenti iOS dell'app mobile Pinterest, anche se il processo dovrebbe essere relativamente lo stesso su Android.

Apri l'app Pinterest sul tuo dispositivo e accedi al tuo account Pinterest. Tocca l'icona più nella parte inferiore dello schermo. Tocca Pin idea. Tocca il pulsante di registrazione per registrare fino a 60 secondi di video Oppure seleziona 1 o più foto o video dal tuo dispositivo

Puoi toccare Velocità per accelerare o rallentare il tuo videoclip. Tocca Avanti e tocca una pagina per iniziare a progettare, aggiungere testo o aggiungere altri effetti. Tocca Fine. Tocca l'icona più per aggiungere fino a 20 immagini o video. Puoi toccare Anteprima per vedere come apparirà il tuo Pin idea prima della pubblicazione. Tocca Avanti. Inserisci le informazioni sul tuo Pin: Titolo: aggiungi un titolo per il tuo Pin.

Copertina: tocca Modifica copertina per scegliere una miniatura per la copertina del Pin Idea.

Elenco: aggiungi contesto per il tuo Pin.

Bacheca: facoltativamente, scegli una bacheca o creane una nuova in cui salvare il tuo Pin idea.

Tag: cerca e aggiungi fino a 10 argomenti tag correlati.

Impostazioni: tocca Impostazioni avanzate per consentire i commenti.

Bozza: tocca l'icona della cartella per salvare il tuo Pin idea come bozza.

Esporta: tocca l'icona di download per scaricare l'intero Pin Idea sul tuo dispositivo. Tocca Pubblica.

Puoi esportare i Pin Idea, che saranno poi condivisibili su altre piattaforme, con il branding Pinterest.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Ancora una volta, le istruzioni seguenti sono per gli utenti iOS dell'app mobile Pinterest, anche se il processo dovrebbe essere relativamente lo stesso su Android.

Apri l'app Pinterest sul tuo dispositivo e accedi al tuo account Pinterest. Tocca un Pin idea nella parte superiore del feed. Tocca l'icona di condivisione sul lato destro del Pin. Puoi toccare le Storie di Facebook per condividere il Pin dell'idea nelle tue Storie di Facebook. Il Pin Idea verrà scaricato sul tuo dispositivo e Pinterest chiederà di aprire Facebook. Oppure puoi toccare Storie di Instagram per condividere il Pin dell'idea nelle tue Storie di Instagram. Il Pin Idea verrà scaricato sul tuo dispositivo e Pinterest chiederà di aprire Instagram. Il Pin dell'idea si aprirà nelle tue storie di Instagram o Facebook. Tocca l'icona della freccia per aggiungere il Pin dell'idea alla tua storia.

Puoi anche scaricare Pinterest Idea Pin sul tuo dispositivo. Ecco come su iOS:

Apri l'app Pinterest sul tuo dispositivo e accedi al tuo account Pinterest. Tocca un Pin idea nella parte superiore del feed. Tocca un Pin idea. Tocca l'icona di condivisione sul lato destro del Pin. Tocca l'icona di download per scaricare l'Idea Pin sul tuo dispositivo. Ora puoi condividere il Pin dell'idea ovunque sia consentito il caricamento di video.

I Pin Idea sono ora disponibili negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Germania, Austria e Svizzera

Scopri come creare Pin idea dalla pagina di supporto di Pinterest.

Scritto da Maggie Tillman.