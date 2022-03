Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tile ha annunciato una funzione "Scansione e protezione" disponibile nella sua app mobile. Consente a chiunque utilizzi l'app Tile di scansionare se ci sono tracker Tile indesiderati nelle vicinanze. È considerata una caratteristica di sicurezza. Annunciato per i nuovi tag di monitoraggio di Tile , "Scansione e protezione" è disponibile gratuitamente per gli utenti iOS e Android dell'app Tile.

Tieni presente che Apple offre un'app simile per gli utenti Android che consente loro di cercare tracker AirTag sconosciuti nelle vicinanze. Questo perché qualsiasi tracker di oggetti, sia di Tile che di Apple, può essere utilizzato da persone con intenzioni dannose di stalking. Ma il fatto è che la nuova funzionalità di Tile ( e l'app Android di Apple ) richiede agli utenti di scaricare un'app e avviare una scansione, piuttosto che essere avvisati automaticamente se c'è un tracker sconosciuto nelle vicinanze. Quindi, se desideri utilizzare l'app di Tile per individuare tracker Tile sconosciuti intorno a te, ecco come.

Puoi semplicemente scaricare l' app Tile e cercare i tag senza doverti registrare e i tuoi telefoni non diventeranno parte della rete di ricerca di Tile.

Per eseguire una scansione, attenersi alla seguente procedura:

Scarica e apri l'ultima versione dell'app Tile. Nella pagina di benvenuto, premi l'icona Scansione nell'angolo in alto. Puoi anche andare su Impostazioni > Scansiona e proteggi. Spostati "a una certa distanza" dalla tua posizione originale. Ciò consente all'app di vedere se qualche Tile si sta muovendo con te.

L'app può richiedere fino a 10 minuti per eseguire una scansione.

Tile sconsiglia l'uso sui mezzi pubblici. I risultati della scansione forniranno un'immagine delle piastrelle sconosciute rilevate. Hai bisogno di istruzioni più dettagliate? Vedere la pagina delle domande frequenti su Tile.

Se una scansione rileva tracker indesiderati nelle vicinanze, le domande frequenti di Tile consigliano di contattare risorse come la National Domestic Violence Hotline , The Pixel Project o le forze dell'ordine locali.

La funzione "Scansione e protezione" di Tile è disponibile per chiunque abbia un account Tile. È ora disponibile e dovrebbe essere disponibile per tutti entro l'inizio di aprile 2022.

