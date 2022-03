Il Regno Unito introduce la tanto attesa legge sulla sicurezza online

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il governo del Regno Unito presenterà oggi al Parlamento il tanto discusso e tanto atteso disegno di legge sulla sicurezza online e, se approvato, introdurrà finalmente una legislazione di ampia portata per contrastare il cyberbullismo, l'autolesionismo, le notizie false e altre aree di Internet preoccupazione.

Introdurrà inoltre nuove misure per impedire ai bambini di accedere alla pornografia online, compresi i sistemi obbligatori di verifica dell'età .

I social network, come Facebook e Instagram di Meta, e Twitter , saranno sottoposti a un controllo più approfondito, con sanzioni e persino l'accesso bloccato nel Regno Unito se non riescono a rimuovere i contenuti dannosi quando richiesto. I dirigenti potrebbero anche essere incarcerati per non conformità alle nuove linee guida.

Ofcom assumerà il controllo normativo del disegno di legge, con il potere di richiedere informazioni alle aziende tecnologiche e intervistare i capi.

"Le aziende tecnologiche non sono state ritenute responsabili quando danni, abusi e comportamenti criminali si sono scatenati sulle loro piattaforme", ha affermato il segretario alla Cultura, Nadine Dorries (come riportato dalla BBC ).

Non tutte le proposte nel disegno di legge vengono riscosse alle aziende, gli utenti dei social media guadagneranno anche il "diritto di presentare ricorso" per i post che ritengono siano stati rimossi inutilmente. Gli utenti potranno anche sporgere denuncia presso un difensore civico (Ofcom) in merito alle piattaforme online.

Il disegno di legge renderà illegale anche il "cyber-flashing", in base al quale le immagini nude vengono inviate a un utente senza il suo consenso.

Scritto da Rik Henderson.