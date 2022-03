Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da lunedì, i rivenditori online che operano nell'UE e nel Regno Unito devono offrire la Strong Customer Authentication (SCA) al momento del pagamento.

Infatti, a partire dal 14 marzo 2022, sarà obbligatorio che tutti gli acquisti effettuati online siano protetti da ulteriori misure di sicurezza. Ciò garantirà che un acquirente sia chi dice di essere e, si spera, riduca le frodi.

Qualsiasi rivenditore che non utilizza tecnologie SCA al momento del pagamento potrebbe vedersi rifiutare i pagamenti.

Quindi, come ti influenza e cosa dovresti aspettarti? Spieghiamo tutto qui.

Grazie a una direttiva dell'UE adottata anche dal Regno Unito dopo la Brexit, i rivenditori online che desiderano vendere prodotti nello Spazio economico europeo, in Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono utilizzare SCA. È effettivamente un sistema di autenticazione a due fattori utilizzato al momento del pagamento per aggiungere un ulteriore livello di protezione per gli acquisti.

Richiede alle banche di effettuare ulteriori controlli sull'identità dell'acquirente e ha bisogno che i rivenditori supportino nuovi sistemi di autenticazione.

Piuttosto che una semplice password, che è stato per molti anni il metodo di autenticazione standard per gli acquisti online, le banche richiederanno due forme di identificazione al momento del pagamento. Potrebbe essere la password originale, un dispositivo a cui solo l'acquirente ha accesso (come un telefono cellulare) e/o un identificatore biometrico (impronta digitale, ad esempio).

Molti rivenditori online utilizzano già SCA. Potresti averlo riscontrato su un sito Web o in un'app mobile. Tuttavia, fino ad oggi non è stato obbligatorio.

Inizialmente, la SCA doveva diventare obbligatoria entro il 14 settembre 2021, ma la FCA ha concesso al settore una proroga del termine fino al 14 marzo 2022.

I rivenditori che non supportano i controlli di Strong Customer Authentication in seguito potrebbero scoprire che le banche rifiutano i pagamenti, il che significa che anche l'acquirente verrà rifiutato.

La SCA si applica anche ai pagamenti contactless, motivo per cui a volte ai clienti può essere richiesto di inserire un PIN dopo aver toccato la loro carta contactless. I pagamenti contactless effettuati da un telefono avranno generalmente utilizzato anche un PIN o un sistema biometrico per sbloccare prima il telefono, rispettando così le nuove linee guida.

