Heardle è Wordle incrociato con Name That Tune

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Wordle potrebbe non essere più la notizia più recente, ma il gioco di parole di successo sta ancora andando forte, come dimostra il numero di persone che condividono i loro risultati ogni giorno sui social media.

Ci sono stati innumerevoli diversi giochi spin-off creati da ardenti fan del suo formato di indovinare, ma uno dei più nuovi è diventato popolare di recente: Heardle .

Per dirla semplicemente, è Wordle ma per musica. Invece di provare a indovinare una parola di cinque lettere, hai sei ipotesi per capire quale canzone stai ascoltando l'introduzione.

Per sostituire la sensazione di ottenere più lettere con cui lavorare dalle ipotesi precedenti, ogni volta che sbagli un'ipotesi, avrai un altro secondo circa di musica da ascoltare, aiutandoti a capire la melodia.

Funziona molto bene e risulterà molto familiare a chiunque abbia amato il round di introduzione su Never Mind the Buzzcocks qui nel Regno Unito, o che abbia suonato Name That Tune.

Naturalmente, ancor più di Wordle (che è limitato solo dal tuo vocabolario), sei un po' sprofondato ogni giorno se semplicemente non hai mai sentito la canzone che viene suonata, ma parte del divertimento è testare la quantità di estensione del tuo il gusto della musica può offrire.

Quando lo fai bene, tuttavia, sottolinea quanto possa essere davvero iconica l'introduzione di una canzone e quanto sia riconoscibile anche solo il primo secondo di un classico.

Scritto da Max Freeman-Mills.