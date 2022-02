TikTok aumenta il limite video a 10 minuti, conquistando YouTube

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - TikTok ha iniziato tranquillamente a consentire agli utenti di caricare video che durano fino a 10 minuti, in un altro cambiamento significativo alla ragion d'essere della sua app.

È passato solo poco tempo da quando TikTok ha iniziato a consentire alle persone di pubblicare video fino a tre minuti, dopotutto, quindi è chiaro che i suoi creatori credono che i contenuti in formato più lungo siano una parte fondamentale del suo futuro.

Alcuni utenti hanno ricevuto notifiche dall'app per far loro sapere che il loro limite di caricamento è stato aumentato e TikTok ha confermato a The Verge che ora sta implementando la modifica a livello globale:

"L'anno scorso abbiamo introdotto video più lunghi, dando alla nostra community più tempo per creare e divertirsi su TikTok. Oggi siamo entusiasti di iniziare a implementare la possibilità di caricare video della durata massima di 10 minuti, che speriamo possa liberare possibilità ancora più creative per i nostri creatori in tutto il mondo".

TikTok si insinua nel territorio di YouTube



Ora posso caricare video lunghi fino a 10 minuti pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV — Matt Navarra (@MattNavarra) 28 febbraio 2022

Il cambiamento arriva sullo sfondo del continuo investimento di YouTube nella sua sezione Shorts, il che significa che entrambe le enormi app video stanno effettivamente iniziando a lottare su ogni fronte per l'attenzione degli utenti dal punto di vista video.

Mentre YouTube ovviamente ospita ancora molti contenuti che superano il limite di 10 minuti, la direzione del viaggio per TikTok è sorprendente in questa fase.

Non è del tutto chiaro con quale rapidità verrà implementata la modifica per tutti gli utenti e quando puoi quindi aspettarti di poter pubblicare video più lunghi, ma dal suono delle cose non dovrebbe essere troppo lungo.

