Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tumblr consente ai suoi utenti di disattivare gli annunci sul desktop e nelle sue app mobili.

Pagando $ 4,99 al mese o acquistando un anno di navigazione senza pubblicità per $ 39,99, puoi utilizzare il servizio come facevano le persone prima che Tumblr iniziasse a vietare i contenuti NSFW e prima che Yahoo lo acquistasse nel 2013 per $ 1,1 miliardi e prima che Verizon lo vendesse al proprietario di WordPress Automattic Inc. Ora, chiunque utilizzi Tumblr può provare ancora una volta la versione senza pubblicità del sito.

Devono solo pagare.

Tumblr, noto per aver introdotto per la prima volta i microblog, offre un'esperienza senza pubblicità meno di un anno dopo aver dato ai blogger la possibilità di addebitare l'accesso a prezzi che vanno da $ 4 a $ 10 al mese. Sta chiaramente esplorando nuovi modi per generare flussi di entrate e allo stesso tempo incentivare i creatori. Se sei il tipo da abbonarsi a vari servizi, come Twitter Blue, allora forse sarai disposto a sborsare qualche soldo per rimuovere gli annunci. Resta da vedere, tuttavia, se ci sono molti utenti là fuori che corrispondono a quella descrizione.

Per disattivare gli annunci su Tumblr, procedi nel seguente modo:

Vai a Impostazioni account sul desktop. Seleziona "Vai senza pubblicità". Scegli di pagare mensilmente o annualmente. Questo è tutto!

Ora puoi leggere i tuoi blog e post preferiti senza pubblicità.

Costa $ 4,99 al mese. Se ti piace uno sconto, puoi ottenere uno sconto del 33% (o quattro mesi gratis) a $ 39,99 per un anno intero.

Vedi il post sul blog di Tumblr per maggiori dettagli.

Scritto da Maggie Tillman.