Come utilizzare la nuova scheda Scopri di Reddit per trovare comunità

(Pocket-lint) - Reddit ha lanciato un nuovo strumento di navigazione chiamato la scheda Scopri e sembra anche essere la prima importante novità di Reddit da anni. Durante i test iniziali dell'anno scorso , Reddit ha affermato di aver visto una persona su cinque unirsi ad almeno una nuova comunità dopo aver utilizzato la nuova esperienza della scheda Scopri che aveva sviluppato per sostituire la vecchia scheda Comunità.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla scheda Scopri di Reddit.

Il nuovo Discover di Reddit è una funzionalità delle app ufficiali di Reddit per iOS e Android. Cura immagini, GIF e video in una griglia scorrevole per aiutare gli utenti di Reddit a trovare nuovi contenuti e comunità a cui potrebbero voler aderire. Suggerisce inoltre comunità da esplorare in base alla storia e all'attività, che include gli abbonamenti correnti di un redditor e il tempo trascorso nelle comunità. Ad esempio, i redditor esistenti che si iscrivono e trascorrono molto tempo nei subreddit calcistici possono visualizzare altri contenuti relativi allo sport.

In poche parole: la scheda Scopri si adatta ai tuoi interessi attuali, quindi se ti sei abbonato a molti sottotitoli di baseball e trascorri molto tempo in sottotitoli di baseball, inizierai a vedere più contenuti relativi al baseball nella scheda Scopri. Se non conosci Reddit, vedrai i contenuti e le community classificati in base alla popolarità e all'elevato coinvolgimento. "Dalle piante d'appartamento e sottaceti a casa a Squid Game e Dungeons and Dragons", ha affermato Reddit, "Scopri la scheda porterà una ricca varietà di contenuti in primo piano in un modo visivamente accattivante".

La scheda Scopri sostituisce le vecchie comunità/abbonamenti.

Apri l'app Reddit. Nel menu di navigazione in basso, vedrai la scheda Scopri (icona della bussola). Si trova a destra della scheda Home (icona della casa).

La prima cosa che vedi nella scheda Scopri è un feed visivo di miniature accattivanti che rappresentano varie comunità su Reddit. Puoi sfogliare le miniature, guardarle, toccarle. Reddit definisce questa esperienza un "punto di ingresso coerente e dinamico per i redditor per raggiungere le loro comunità".

Quando apri la nuova scheda Scopri, vedrai una barra di ricerca in alto. Usa quest'area per cercare le comunità per parola chiave.

Sotto l'area della barra di ricerca ci sono diversi argomenti che puoi setacciare e toccare per trovare comunità potenzialmente interessanti.

Reddit ha riorganizzato la sua navigazione, poiché la scheda Scopri sta sostituendo la scheda di abbonamento che era stata precedentemente trovata nella barra di navigazione in basso. Ora gli abbonamenti sono sepolti nel nuovo cassetto Community, dove possono essere ordinati e personalizzati. Scorri verso destra o tocca il menu a discesa in alto a sinistra nella schermata iniziale per accedere alle tue community e ai feed.

Il cassetto Community è suddiviso in cinque sezioni:

Le tue comunità: le comunità a cui si iscrivono i redditor possono essere ordinate e personalizzate

Controlli feed home - dove gli utenti possono accedere ai feed home, popolari e di notizie

Seguente - che mostra gli account redditor che un utente segue

Il punto di ingresso r/all

Punti di ingresso di moderazione in cui i moderatori possono vedere il loro feed di mod, la coda di mod e i subreddit che moderano

Reddit ha affermato che voleva semplicemente aiutare le persone a trovare più comunità e rendere più facile la scoperta di nuovi contenuti. "Parte di questo è ascoltare il feedback e agire di conseguenza per portare comunità, appartenenza e responsabilizzazione a tutti", ha affermato l'azienda. "I redattori ci hanno detto che vogliono un modo più semplice per esplorare gli interessi attuali e nuovi, quindi [...] stiamo lanciando la nostra prima nuova superficie in quasi due anni: la scheda Scopri. Questo nuovo strumento di navigazione offre ai redattori un modo coinvolgente per trova più facilmente contenuti e community su Reddit."

Scritto da Maggie Tillman.