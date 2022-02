Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Immagina un'app simile a Google Inbox che può aiutarti a raggiungere Inbox Zero ed è persino realizzata da ex dipendenti di Google. Bene, questo esiste. Si chiama Onde Corte.

Shortwave è una nuova app di posta elettronica che ci ricorda la sfortunata Google Inbox, un'app di posta elettronica Inbox Zero molto amata da coloro che l'hanno utilizzata fino a quando non è arrivata nel famoso cimitero di prodotti uccisi di Google.

Shortwave, come Inbox, è completamente dedicato ad aiutarti a riordinare la tua casella di posta e renderla più gestibile su base giornaliera. Lo fa raggruppando in modo intelligente i thread di posta elettronica correlati in pacchetti a cui puoi rispondere rapidamente, posticipare o appuntare per leggerli in seguito. Oh, e offre un'esperienza di composizione veloce che supporta scorciatoie di markdown e menzioni basate su testo, il che rende l'invio e la scrittura di e-mail molto più semplici. Infine, ci sono anche funzionalità di collaborazione in tempo reale, inclusi messaggi con reazioni emoji, solo per i team. La parte migliore è che Shortwave ha un livello gratuito.

La prima volta che ti iscrivi e accedi, Shortwave confermerà alcune preferenze e ti darà un rapido tour mentre importa la tua casella di posta.

Vai su app.shortwave.com o scarica l'app Shortwave. Shortwave è ora disponibile su iOS e desktop.

È attualmente in corso il beta test di Shortwave per Android . Accedi con Google e concedi tutte le autorizzazioni.

Shortwave

L'e-mail è una lotta senza fine. È probabile che la tua casella di posta abbia centinaia se non migliaia di messaggi ed è un lavoro ingrato da ripulire. Shortwave mira ad aiutare con queste caratteristiche chiave:

Fasci: invece di mostrarti un muro di thread, Shortwave classifica e raggruppa automaticamente i thread correlati in bundle.

invece di mostrarti un muro di thread, Shortwave classifica e raggruppa automaticamente i thread correlati in bundle. Azioni : ogni e-mail ha tre semplici azioni che puoi intraprendere. Puoi appuntare le email importanti in alto a cui rispondere in un secondo momento, oppure puoi posticiparlo. Tutto il resto può essere contrassegnato come completato con un clic.

: ogni e-mail ha tre semplici azioni che puoi intraprendere. Puoi appuntare le email importanti in alto a cui rispondere in un secondo momento, oppure puoi posticiparlo. Tutto il resto può essere contrassegnato come completato con un clic. Editor intelligente: per aiutarti a comprendere meglio i thread complessi e rispondere alle e-mail più velocemente e con meno attrito, Shortwave ha un editor intelligente e una casella di composizione leggera che supporta menzioni speciali di rich media e offre scorciatoie intuitive durante la digitazione.

per aiutarti a comprendere meglio i thread complessi e rispondere alle e-mail più velocemente e con meno attrito, Shortwave ha un editor intelligente e una casella di composizione leggera che supporta menzioni speciali di rich media e offre scorciatoie intuitive durante la digitazione. Aree di lavoro : i team possono creare canali condivisi per qualsiasi argomento o progetto su cui collaborare insieme. Ci sono persino indicatori di digitazione per messaggi in tempo reale e reazioni emoji simili a Slack.

Gratuito: Shortwave è gratuito , ma sei limitato a 90 giorni di ricerca e cronologia e-mail e hai meno funzioni del team nel livello gratuito.

Shortwave è gratuito , ma sei limitato a 90 giorni di ricerca e cronologia e-mail e hai meno funzioni del team nel livello gratuito. Standard : per $ 9 a persona al mese, ottieni tutte le funzionalità gratuite, sblocchi tutto il resto e hai anche ruoli nell'area di lavoro.

Shortwave ha una lista di distribuzione privata in cui offre agli utenti Android desiderosi la possibilità di testare l'app Android Shortwave.

Ecco cosa devi fare:

Unisciti al gruppo Google del beta test di The Shortwave utilizzando l'e-mail del Google Play Store. Verrai automaticamente aggiunto alla lista di distribuzione di Shortwave. Ora scarica l' app Shortwave per Android dal Play Store. Accedi a Onde corte.

Tieni presente che Shortwave si sincronizza con il tuo account e-mail esistente, quindi la configurazione è semplice come accedere con il tuo account Gmail.

Il team dietro Shortwave afferma di aver anche realizzato prodotti su Google che sono stati utilizzati da milioni di persone.

Ad esempio, il CEO e fondatore di Shortwave, Andrew Lee , è stato direttore dell'ingegneria di Google per tre anni, mentre il chief product officer di Shortwave, Jacob Wegner , è stato ingegnere software senior di Google per due anni. Anche il designer fondatore dell'app, Ali Berlin Johnson , è stato per tre anni un designer UX senior presso il gigante della ricerca con sede a Mountain View.

Shortwave è supportato da investitori come Union Square Ventures e Lightspeed Venture Partner.

Cerchi maggiori informazioni sul beta test di Shortwave per Android? Dai un'occhiata alle FAQ di Shortwave qui. Se vuoi saperne di più su come funziona l'app in generale, consulta la guida di avvio rapido di Shortwave.

Scritto da Maggie Tillman.