(Pocket-lint) - Niantic ha collaborato con Sony per sviluppare nuove tecnologie, in particolare gli auricolari , che ti consentiranno di goderti il suono in un mondo aumentato.

Niantic, che possiede titoli di giochi come Ingress, Pokemon Go e Pikmin Bloom, tende a concentrarsi sulle applicazioni di realtà aumentata (AR) per dispositivi mobili. Ma, attualmente, AR è un formato molto visivo. Quindi, al fine di rendere i suoi giochi AR più coinvolgenti per i giocatori, Niantic sta collaborando con Sony per sviluppare e promuovere un'esperienza sensoriale extra chiamata AR uditiva.

Sony aggiungerà la sua tecnologia del suono spaziale ai titoli di Niantic, a partire dal gioco Ingress nel 2022. Funzionerà con l'ultimo paio di auricolari wireless di Sony chiamati LinkBuds . Apparentemente questi ti permetteranno di ascoltare sia il mondo reale che quello virtuale per un'esperienza da indossare "mai spenta". Fondamentalmente, Niantic ha detto di aver notato che le persone giocano con l'audio disattivato perché non vogliono essere tagliate fuori dal mondo reale. Ora, con LinkBuds, quelle stesse persone possono giocare a Ingress e sentirsi pienamente nel gioco pur essendo consapevoli di ciò che li circonda.

I LinkBud sono dotati di un "driver ad anello aperto" che collega il tuo suono di gioco a ciò che sta accadendo nel mondo reale. Sarai in grado di ascoltare conversazioni con un suono di alta qualità, grazie in parte a un processore V1 integrato e qualcosa chiamato "Controllo del volume adattivo", che ottimizza il suono per il tuo ambiente. C'è anche una tecnologia "Precise Voice Pickup" per telefonate chiare.

Sono ora disponibili per £ 150 nel Regno Unito e $ 180 negli Stati Uniti.

Maggiori dettagli sulla tecnologia del suono spaziale. l'aggiornamento uditivo dell'AR a Ingress sarà annunciato nel corso dell'anno. Per ulteriori informazioni sulla partnership tra Niantic e Sony, guarda l'annuncio sopra.

Scritto da Maggie Tillman.