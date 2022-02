Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Wordle è ovunque. Il gioco online è stato diffuso su tutti i social media, anche prima che il New York Times Games lo acquistasse. Ammettilo: non puoi controllare Twitter o Facebook senza vedere quei blocchi verdi, gialli e neri (o grigi) disseminati su tutto il tuo feed. Era solo questione di tempo prima che iniziassero a spuntare altri enigmi basati sull'originale. In effetti, a nostra conoscenza, ci sono oltre 10 giochi come Wordle. Ma questo significa solo che, mentre aspetti che il prossimo Wordle cada, puoi alimentare la tua dipendenza dai giochi di parole giocando ad alcune delle tante divertenti alternative di Wordle.

Per essere chiari, i giochi di parole qui sotto non sono truffe complete o cloni di Wordle. Sono come Wordle, di sicuro, ma ognuno ha una svolta. Ad esempio, immagina una versione di Wordle in cui tutte le parole da indovinare sono NSFW. Indovina un po? Quello esiste. Si chiama Lewdle. Se vuoi giocare a questo e ad altri giochi come Wordle, ecco la nostra selezione delle migliori alternative a Wordle o, se vuoi, spinoff.

Questa nuova versione del formato Wordle riguarda un'altra grande tendenza di gioco degli ultimi anni: Battle Royale.

Squabble ti mette contro altri giocatori. Dovrai inserire velocemente le tue ipotesi e hai ancora solo sei tentativi per trovare la parola di cinque lettere corretta. I giocatori hanno punti ferita che si esauriscono lentamente e ne perderai alcuni per ipotesi sbagliate. Ottieni una lettera per guadagnare punti ferita indietro e danneggiare gli altri giocatori. Una volta che tutti i tuoi punti ferita sono esauriti o esaurisci le ipotesi, sei fuori dal gioco.

Ci sono due modalità. Blitz è da due a cinque giocatori, mentre i round di Squabble Royale hanno da sei a 99 concorrenti. I giochi continuano finché non rimane un giocatore. Un altro aspetto interessante è che puoi creare una lobby e invitare amici a una partita privata. C'è anche una modalità di riproduzione, così puoi vedere le ipotesi di tutti in tempo reale.

Puoi giocare a Squabble in qualsiasi browser web.

Questo gioco assomiglia proprio a Wordle e utilizza lo stesso formato e blocchi di colore. Ma ce n'è uno che lo rende diverso: Lewdle ha un avviso sui contenuti che avverte che potresti essere offeso dall'uso di parolacce, volgarità o oscenità. Dice anche di "andare a giocare a Wordle invece!" se sei tu. Con Lewdle, ottieni un puzzle al giorno e le parole vanno da lieve a completo non sicuro per il lavoro.

Puoi giocare a Lewdle su qualsiasi browser web.

In questo gioco simile a Wordle, devi indovinare due parole che si intersecano come un cruciverba. È dotato di blocchi di colore nero/grigio, giallo e verde e c'è un puzzle al giorno. Ma puoi indovinare tutte le volte che vuoi, fino a quando non vinci o ti arrendi. Puoi anche creare il tuo cruciverba da condividere con gli amici, cosa che nessuna delle altre alternative di Wordle offre.

Puoi giocare a Crosswordle su qualsiasi browser web.

Questo spin-off di Wordle è incentrato sulla geografia. Ottieni sei tentativi per indovinare quale paese o territorio viene visualizzato. Ma, per gli indizi, invece di mostrare blocchi neri/grigi, gialli e verdi, vedi la distanza, la direzione e la percentuale di prossimità. Quindi, se indovini l'Ucraina, Worldle potrebbe mostrarti 55 chilometri e una freccia che punta a nord-ovest con il 34%. Ciò significa che il paese o il territorio corretto si trova a 55 km a nord-ovest dell'Ucraina e c'è un tasso di prossimità del 34%. C'è solo un puzzle al giorno e ci sono opzioni per rendere il gioco più difficile.

Puoi giocare a Worldle su qualsiasi browser web.

OK, questo è il più vicino a un clone di Wordle come puoi trovare nella nostra lista. È un remake che ti dà ancora sei tentativi per indovinare una parola di cinque lettere, ma offre giochi illimitati, quindi non devi aspettare 24 ore.

Puoi giocare a Word Master su qualsiasi browser web.

Hello Wordl è un altro remake di Wordle che ti fa indovinare una parola e utilizza gli stessi blocchi colorati. Ha anche giochi illimitati come Word Master. Ma ciò che rende unico Hello Wordl è che ti consente anche di modificare il numero di lettere nella parola che stai indovinando. Passa da una parola di quattro lettere a una parola di 11 lettere. Non importa quanto sia lunga la parola, però, hai solo sei possibilità di indovinare.

Puoi giocare a Hello Wordl su qualsiasi browser web.

Questo spinoff di Wordle è per i veri amanti dei giochi di parole là fuori. Questo perché sta attivamente cercando di evitare di darti la risposta. Non seleziona una parola all'inizio del gioco da indovinare e usa invece le tue ipotesi per ridurre il suo elenco di parole. L'ultima parola potrebbe non avere nemmeno una lettera gialla da una delle tue precedenti ipotesi. Ma, ehi, puoi indovinare tutte le volte che vuoi.

Apparentemente, il miglior punteggio che puoi ottenere è di quattro ipotesi.

Puoi giocare ad Absurdle su qualsiasi browser web.

Sei un fan di Tolkien? Questo è lo spin-off che fa per te. Hai sei tentativi per indovinare una parola di cinque lettere dal testo del Signore degli Anelli. Luoghi come Rohan e personaggi come Frodo o addirittura sono tutte scommesse sicure.

Puoi giocare a Lordle of the Rings su qualsiasi browser web.

In questo gioco simile a Wordle, ottieni sei tentativi per indovinare un numero primo a cinque cifre, usando solo numeri primi. I blocchi di colore grigio, giallo e verde sono tutti qui e ottieni solo un puzzle al giorno.

Puoi giocare a Primel su qualsiasi browser web.

Pensa a Primel, ma per veri nerd di matematica. Con Nerdle, hai sei possibilità di indovinare un'equazione e una soluzione. Dopo ogni ipotesi, i numeri o i simboli che si trovano nel punto corretto sono verdi, i numeri o i simboli nel posto sbagliato nell'equazione sono viola e i numeri o i simboli non nell'equazione sono neri. Una volta terminato un puzzle, devi aspettare 8 ore prima del successivo.

Suggerimento: il segno "=" è sempre nel puzzle.

Puoi giocare a Nerdle su qualsiasi browser web.

