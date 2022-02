Il New York Times taglia le parole maleducate dal dizionario di Wordle

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La popolarità di Wordle sembra durare dopo il grande scossone del suo acquisto da parte del New York Times , soprattutto da quando il team del giornale ha risolto alcuni problemi iniziali con le statistiche delle persone che si trasferivano al suo nuovo URL.

Dopo aver sostenuto durante l'acquisto che non cambierebbe nulla del gioco, tuttavia, il Times ha appena apportato una modifica intrigante, rimuovendo una serie di parole volgari dall'elenco delle ipotesi accettabili e, presumibilmente, delle soluzioni accettate dal gioco.

Ciò significa che parole di cinque lettere come "puttana" o "troie" non sono più valide - ma, altrettanto stranamente, ci sono ancora margini per parole tra cui "scopa" e "merda". La discrepanza non è spiegata chiaramente in questa fase, ma sembra che le opzioni scortesi ancora disponibili potrebbero non durare a lungo.

Secondo il portavoce del NYT parlando con Eurogamer, "Le parole offensive saranno sempre omesse dalla considerazione. Poiché abbiamo appena iniziato la transizione di Wordle al sito Web del Times, stiamo ancora rimuovendo quelle parole dal gioco".

Non è una novità per la sezione dei giochi di parole del NYT, che è abbastanza casta, ma potrebbe sgomentare alcuni che speravano che Wordle sarebbe stato completamente intatto. Tuttavia, non è certo un cambiamento paralizzante e non siamo sicuri di quante persone stessero indovinando le parole in primo luogo.

Scritto da Max Freeman-Mills.