(Pocket-lint) - MoviePass , il servizio in abbonamento online chiuso che ti permetteva di vedere un certo numero di film al cinema a un canone mensile fisso, prevede di rilanciare questa estate.

Secondo diversi rapporti , il co-fondatore Stacy Spikes ha annunciato a New York City il 9 febbraio 2022 che il servizio tornerà, ma non è chiaro se qualche catena di teatri abbia ancora collaborato con il nuovo servizio e non sono state rivelate fasce tariffarie. Il servizio rianimato sarà disponibile a prezzi variabili, ma Spikes non ha rivelato molto di più. Ci sarà un sistema di crediti che si rinnova ogni mese e gli abbonati potranno guadagnare crediti gratuitamente guardando la pubblicità prima dei film, secondo Spikes. Utilizzerà anche la tecnologia di tracciamento oculare per assicurarsi che l'utente stia guardando.

Spikes è anche CEO di MoviePass. Ha affermato che il nuovo servizio consentirà ai cinema di fissare prezzi diversi per le ore non di punta. Spikes non ha menzionato un piano illimitato, il che non sorprende considerando come il piano MoviePass illimitato da $ 10 di prima si sia rivelato insostenibile e abbia portato alla chiusura del servizio nel 2019. Spikes ha detto che vuole che i cinema collaborino con MoviePass su questa nuova iterazione in futuro. Il servizio consentirà agli abbonati di portare un ospite, anche se non è noto se ciò sarebbe limitato a determinati livelli o se sarebbero necessari crediti.

Il servizio di abbonamento MoviePass originale offre agli abbonati l'accesso a film illimitati nelle sale per un canone mensile di $ 9,95. Al suo apice, il servizio contava circa tre milioni di abbonati.

L'anno scorso, Spikes ha riacquistato la società per bancarotta, con l'intenzione di rilanciare il servizio. Ha assistito MoviePass al suo lancio nel 2011 fino al 2018, quando è stato licenziato mentre il servizio era di proprietà di Helios e Matheson Analytics.

Vale la pena notare che MoviePass è stato criticato dalla Federal Trade Commission degli Stati Uniti nel 2021 per pratiche ingannevoli e scarsa raccolta di dati.

Scritto da Maggie Tillman.