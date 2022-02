Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Wordle , il puzzle di parole online che è esploso in popolarità in tutto il mondo, è ora ufficialmente di proprietà e gestito dal New York Times.

Il suo creatore, Josh Wardle,l'ha venduto poche settimane fa . Di conseguenza, ora puoi accedervi da un nuovo URL: https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html .

Sebbene Wardle abbia promesso che serie, percentuali e distribuzioni di ipotesi sarebbero state preservate con la vendita e il passaggio al New York Times, molti utenti hanno segnalato problemi. In effetti, i giornalisti di Pocket-lint hanno notato che le loro serie di partite ora mostrate come "1" anche se avevano vinto diverse partite di seguito, il che significa che c'è chiaramente un problema con il trasferimento delle statistiche dei giocatori dalla vecchia versione alla nuova. In precedenza, il New York Times aveva affermato che avrebbe trasferito automaticamente le tue statistiche di gioco nella nuova casa di Wordle sui Giochi del New York Times, senza nulla da fare da parte tua.

Ecco cosa afferma ora una pagina delle domande frequenti del New York Times su come dovrebbe funzionare il trasferimento delle statistiche:

"Abbiamo trasferito automaticamente le tue statistiche di gioco nella nuova casa di Wordle su New York Times Games. Se i tuoi dati sembrano leggermente diversi da come ricordavi, assicurati innanzitutto di aprire il gioco sullo stesso dispositivo e browser che utilizzavi in precedenza. I tuoi dati di gioco sono memorizzati localmente sul tuo browser e le tue statistiche verranno trasferite automaticamente senza alcuna azione aggiuntiva da parte tua. Per alcuni autori di Verge, questo non è stato il caso. Alcuni hanno cliccato sul pulsante delle statistiche per vedere una lavagna completamente pulita, senza serie o statistiche. Si può vedere quante partite hanno giocato e la loro percentuale di vittorie, ma la loro serie di vittorie sembra essere stata ripristinata. E uno dei nostri fortunati membri dello staff ha sperimentato una transizione pacifica di potere, mantenendo la serie di vittorie consecutive e le statistiche. "

Il New York Times ha anche rivelato in un tweet di aver notato che le serie apparivano come resettate e sta indagando attivamente sulla questione.

Ciao Wordlers! Siamo consapevoli che la tua "serie attuale" è stata ripristinata oggi. Il nostro team di giochi sta attualmente indagando. Resta sintonizzato per altri aggiornamenti su #Wordle . — NYTimes Wordplay (@NYTimesWordplay) 10 febbraio 2022

Il giornale ha anche apportato alcune lievi modifiche al gioco. Il font sans serif nel titolo ora sembra molto NYT. C'è anche un nuovo menu nell'angolo sinistro che puoi aprire per accedere ad altri giochi del New York Times. E, ovviamente, la guida e i collegamenti a Twitter in Wordle ora sono aperti agli account del New York Times invece che a quelli del creatore Josh Wardle.

