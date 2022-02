Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il governo del Regno Unito introdurrà una nuova legislazione per costringere i siti Web pornografici a utilizzare misure di verifica dell'età autentiche se desiderano operare nel Regno Unito.

Al momento, molti hanno solo un semplice pop-up che chiede se un utente ha 18 anni o più, ma è sufficiente un tocco per visualizzare il contenuto esplicito.

La nuova legge, che fa parte del prossimo disegno di legge sulla sicurezza online del governo, vieterà la visualizzazione dei siti nel Regno Unito a meno che non utilizzino un metodo di verifica dell'età, come l'immissione di carte di credito o un servizio di verifica di terze parti.

Questo per proteggere i bambini dall'accesso a immagini e video inappropriati, afferma.

Il disegno di legge sulla sicurezza online sarà finalizzato e presentato al Parlamento nei "prossimi mesi", afferma la BBC. Avrà quindi bisogno del voto a maggioranza dei parlamentari per diventare legge.

Non è la prima volta che il governo propone misure simili. All'inizio degli anni 2010, ha persino rimuginato sul divieto totale della pornografia su Internet nel Regno Unito , con l'idea che gli ISP avrebbero bloccato i siti porno alla fonte, proprio come fanno con gli URL di download di torrent, come Pirate Bay.

Tuttavia, ciò non è mai stato ampiamente supportato e alla fine è stato ribaltato.

Sulle nuove proposte, il ministro dell'Economia digitale, Chris Philp, ha dichiarato: "I genitori meritano la tranquillità che i loro figli siano protetti online dal vedere cose che nessun bambino dovrebbe vedere".

Scritto da Rik Henderson.