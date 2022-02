Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Starlink, il servizio Internet satellitare di SpaceX , sta introducendo un livello più veloce chiamato Starlink Premium, che si rivolge a "piccoli uffici, vetrine e super utenti in tutto il mondo".

Annunciata per la prima volta dal fondatore di SpaceX Elon Musk , la nuova offerta presenta un'antenna più grande ad alte prestazioni e afferma di raggiungere velocità comprese tra 150 Mbps e 500 Mbps (da 20 ms a 40 ms di latenza). Per fare un confronto, il livello standard offre velocità da 50 Mbps a 250 Mbps (da 20 ms a 40 ms di latenza). Premium dovrebbe anche raddoppiare le velocità di caricamento da 20 Mbps a 40 Mbps, rispetto a 10 Mbps a 20 Mbps per il livello standard. Oltre all'aumento delle velocità, Starlink afferma che il suo servizio Premium funzionerà meglio in "condizioni meteorologiche estreme".

I clienti Premium avranno anche accesso all'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ma quelle velocità e vantaggi non sono gratuiti. Naturalmente, Starlink Premium ha un prezzo, beh, molto premium. Il livello di fascia alta costa $ 2.500 per l'antenna e $ 500 al mese per il servizio, mentre il servizio Starlink standard costa solo $ 499 per l'hardware e $ 99 al mese. C'è anche un deposito di $ 500 per prenotare un piatto Premium. Puoi aspettarti che le consegne inizino nel secondo trimestre del 2022.

Per ulteriori informazioni su Starlink, dove è disponibile e come funziona, consulta la nostra guida:

Scritto da Maggie Tillman.