(Pocket-lint) - Il New York Times - famoso tra l'altro per il cruciverba - ha annunciato di aver acquisito uno dei giochi di parole e dei fenomeni culturali più popolari al mondo: Wordle.

Wordle è un gioco di indovinare le parole basato su browser, senza app da scaricare. Basta visitare un sito Web e iniziare a giocare gratuitamente. Il gioco fondamentalmente ti dà sei possibilità di indovinare una parola di cinque lettere e ogni giorno la pagina viene aggiornata con una nuova parola. La parola è la stessa per tutti i giocatori in tutto il mondo.

Josh Wardle, un ingegnere del software con sede a Brooklyn, ha creato il gioco per il suo partner in modo che potessero ammazzare il tempo durante la pandemia. Alla fine ha rilasciato Wordle pubblicamente lo scorso ottobre e ha già milioni di giocatori giornalieri.

Nel suo annuncio , il New York Times ha notato di aver lanciato The Crossword nel 1942 e da allora ha introdotto The Mini cruciverba, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles e Vertex, che sono stati tutti riprodotti più di 500 milioni di volte nel 2021. Acquistando Wordle , Il New York Times ha affermato che sta cercando di "intrattenere più risolutori con enigmi ogni giorno, specialmente durante questi tempi ansiosi".

Il New York Times ha affermato di aver acquisito Wordle per "sette cifre basse".

Un aggiornamento su Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) 31 gennaio 2022

Wardle, nella sua stessa dichiarazione , ha affermato di aver ammirato a lungo il New York Times e che i valori del giornale sono allineati ai suoi. "Questo passaggio mi sembra molto naturale", ha detto. Wardle ha anche spiegato che il gioco estremamente popolare è stato "un po' travolgente" per lui, dato che è l'unica persona che gestisce l'intero gioco.

Se ti stai chiedendo se Wordle costerà improvvisamente dei soldi per giocare, il New York Times ha confermato che rimarrà libero di giocare per i giocatori nuovi ed esistenti e che non verranno apportate modifiche al suo gameplay. Wardle sta anche lavorando per preservare le vittorie esistenti e i dati delle serie consecutive dei giocatori una volta che il gioco si sposta nella sua nuova casa.

Scritto da Maggie Tillman.