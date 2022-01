Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Steven Cravotta ha sviluppato un gioco di parole chiamato Wordle cinque anni fa, no, non è quel Wordle che giochi tutti i giorni, ma condividono lo stesso nome.

Come puoi immaginare, la vecchia e in gran parte dimenticata app di Steven ha visto un improvviso e enorme afflusso di interesse negli ultimi mesi.

Poiché questo gioco Wordle precede di molti anni il nuovo Wordle, era al sicuro dal recente abbattimento di cloni Wordle da parte di Apple dal suo app store.

Steven Cravotta ha spiegato su Twitter che la sua app non aveva avuto il successo sperato al momento del rilascio iniziale "dopo alcuni mesi e circa 100.000 download totali, ho smesso di aggiornare e promuovere" e come tale il suo numero è diminuito e l'app è stata lasciata a raccogliere polvere.

Il nuovo gioco Wordle è basato su browser e non ha un'app , ma quando ha guadagnato popolarità e ha generato numerose storie sui media, i giocatori curiosi si sono riversati nell'app store alla ricerca del nuovo gioco di indovinelli di successo.

Steven ha detto: "La mia app Wordle ha ottenuto 200.000 download negli ultimi 7 giorni e non sta ancora rallentando".

Ecco come un gioco per cellulare che ho costruito 5 anni fa è stato improvvisamente fatto saltare in aria da The New York Times, Wall Street Journal e Jimmy Fallon.



pic.twitter.com/aun7YM80p4