Queste immagini sono state realizzate con l'intelligenza artificiale e solo poche parole

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo visto l'IA utilizzata per ogni genere di cose negli ultimi anni. Questi hanno incluso la creazione di immagini di persone che in realtà non esistono, l' animazione di vecchie foto di familiari perduti e la trasformazione di scarabocchi in belle arti .

Ora l'elenco degli usi dell'intelligenza artificiale include la creazione di ritratti artistici con poche parole. Questo sito Web ti consente di creare immagini in pochi secondi create dall'intelligenza artificiale e basate sulle parole che scrivi. Semplice e intrigante.

Questa immagine è apparsa come una delle immagini scelte dall'editore sul sito. Vuole essere una rappresentazione di Angry Rick Sanchez nei panni di un personaggio Pixar.

Possiamo sicuramente vedere alcuni degli scienziati pazzi di Rick e Morty nel prodotto finale qui.

Ci piace perché è come se l'intelligenza artificiale stesse tentando di dipingere Clint Eastwood a memoria, ma non riusciva a ricordare bene che aspetto avesse. Eppure è abbastanza chiaro chi dovrebbe essere anche solo con uno sguardo.

Questi sono degli occhi davvero verdi. È facile vedere questo ritratto come un diavolo poiché potresti facilmente perderti in quelle intriganti pozze di verde.

Un'altra immagine scelta dall'editore in cui qualcuno ha cercato di vedere cosa sarebbe successo se il protagonista di Half-Life Gordon Freeman fosse un personaggio di Star Wars. Nessun piede di porco, ma comunque abbastanza familiare.

Ecco un ritratto abbastanza sinistro del Joker. Il volto sorridente che nasconde un mondo di dolore e angoscia mentale.

Non sono solo gli esseri umani che l'IA è brava a creare. Può anche creare ritratti di esseri mitici.

L'IA è abbastanza brava a lavorare con termini descrittivi. Questo Elfo, per esempio, è particolarmente scontroso. Forse non è troppo felice di non essere reale e solo di essere creato da un'intelligenza artificiale.

Eravamo curiosi di vedere cosa sarebbe successo se avessimo inserito alcune frasi hardware nello strumento, piuttosto che descrittive.

Questo era il risultato delle parole "scheda grafica". La rappresentazione umana di una GPU sembra un po' imbarazzata con le guance rosse e rosee. Forse perché è difficile da reperire ed è troppo costosa.

Immaginiamo che l'IA debba essere un fan di Intel con tutto il blu in questa immagine. Capelli blu, sfondo blu, squadra blu. Ha senso. Questo ritratto mostra sicuramente una persona ottimista, forse sperando che i gadget siano più facili da acquistare nel 2022.

Puoi già vedere quanto sono artistiche le immagini. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato divertente suggerire che l'immagine successiva fosse realizzata con colori pastello.

Ti sei mai chiesto come potrebbe essere un iPhone di Apple se fosse una persona? Ora non devi più chiederti. Elegante, dai capelli grigi e dall'aspetto leggermente preoccupato. Almeno questo è quello che stiamo vedendo comunque, probabilmente otterresti un risultato diverso.

Ovviamente, dovevamo vedere cosa sarebbe venuto fuori l'IA se avessimo usato il nostro stesso nome. Ci aspettavamo qualcosa di un po' più disordinato, ma è comunque un'ottima visione di come potrebbe apparire la lanugine tascabile come persona.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Saremo onesti, quando abbiamo digitato "realtà aumentata" nella casella di generazione speravamo in qualcosa di futuristico, ma supponiamo che questa immagine funzioni ancora come una visione dell'AR.

L'IA ha fatto un buon lavoro nel creare un uomo che assomigli a un cyborg medievale in tutta onestà. Il suo vestito sembra adattarsi al periodo e ha cicatrici che potrebbero indicare protesi. Siamo impressionati.

Se il World Wide Web avesse un volto, che aspetto avrebbe? Questa IA sembra pensare che potrebbe essere fortemente sfregiata. Il che è strano, ma probabilmente una buona rappresentazione del lato oscuro del web.

Per una "giornata di pioggia" l'intelligenza artificiale ha creato l'immagine di un ragazzo dall'aspetto depresso inzuppato fino alle ossa in un tempo inclemente.

Ci chiedevamo cosa potrebbe pensare l'IA dei piani futuri. Si scopre che sono piuttosto logori, rotti e malconci. Il che è appropriato perché è così che ci sentiamo oggi comunque.

Siamo spesso alla ricerca di nuovi brevetti su eccitanti tecnologie future, ma di certo non abbiamo mai visto un brevetto Samsung simile a questo. O noi?

Scritto da Adrian Willings.