(Pocket-lint) - Clubhouse, l'app audio dal vivo che è esplosa in popolarità nel 2020 e lo scorso anno, si è finalmente estesa al web.

Ma, considerando che la sua funzionalità principale è stata ora replicata da molti altri servizi tra cui Twitter, ci si deve chiedere perché Clubhouse abbia impiegato così tanto tempo per lanciare questa funzionalità. Clubhouse, che ti consente di ospitare e partecipare a conversazioni audio con altri utenti, è stato solo su invito per molto tempo ed era disponibile solo su dispositivi iOS e Android tramite la sua app ufficiale.

Ora, tuttavia, l'azienda ha confermato su Twitter che sta testando una nuova opzione di condivisione che consentirà di condividere una live room con chiunque: altri utenti della Clubhouse, utenti di altri social network e così via. Quando condividi il collegamento a una stanza live, le persone possono accedervi tramite un browser web anche se non hanno un account Clubhouse. Ma la funzione funziona solo per l'ascolto.

Quindi, se non hai un account, non puoi entrare in una stanza per parlare via web.

oggi presentiamo un nuovo modo semplice per spargere la voce sulle grandi stanze. Si chiama...rullo di tamburi....CONDIVISIONE! noi l'abbiamo inventato e nessuno ci ha pensato prima.



ancora meglio, quando condividi, le persone ora hanno la possibilità di ascoltare sul desktop - non è richiesto il login pic.twitter.com/Gw2rFkMQcs — Clubhouse (@Clubhouse) 6 gennaio 2022

Secondo Clubhouse, alcune stanze saranno disponibili anche per il replay. Tutto questo è cruciale per gli utenti dell'app che potrebbero aver pensato di abbandonare la nave per un servizio concorrente, come Twitter Spaces , che è disponibile su iOS, Android e sul Web da un po'.

Sfortunatamente, gli utenti di Clubhouse possono provare i replay e l'ascolto dal Web solo se si trovano negli Stati Uniti. Ma, ehi, è un inizio (a lungo atteso).

