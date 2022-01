Potresti aumentare i tuoi soldi in 10 minuti con Mon Petit Placement

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - C'è un malinteso comune (e pericoloso) che l'investimento sia iper-complicato o riservato solo a persone facoltose. L'individuo medio francese non ha educazione finanziaria: il sistema scolastico non insegna alle persone come investire in modo intelligente o come far crescere i soldi. Di conseguenza, la maggior parte delle persone non può fare risparmi e investimenti intelligenti per far crescere il proprio patrimonio personale.

La maggior parte dei francesi è fuorviata in scelte di investimento eccessivamente semplici, come il Livret A. Il tasso di interesse del Livret A è inferiore al tasso di inflazione. I soldi che stai risparmiando nel Livret A sono in un costante stato di svalutazione, il che significa che a lungo termine ti fa perdere i soldi guadagnati duramente.

Tuttavia, Mon Petit Placement è qui per semplificare il processo di investimento. Grazie a questa piattaforma online chiunque può accedere agli strumenti di investimento e alle informazioni generalmente riservate a persone facoltose o esperti finanziari. Questa è una piattaforma efficiente che ti consente di fare le migliori scelte di investimento in base alle tue esigenze specifiche.

Puoi aumentare i tuoi soldi, a partire da € 300, in meno di 10 minuti utilizzando Mon Petit Placement, anche se è importante affermare che ci sono ancora dei rischi.

Mon Petit Placement è una piattaforma di investimento semplice, innovativa e unica. Puoi aprire il tuo conto online e iniziare a investire entro 10 minuti. Hai solo bisogno di € 300 per iniziare a investire, il che significa che puoi iniziare anche dopo il tuo primo stipendio! Il processo è così semplice che può essere eseguito dal tuo letto: non è necessario visitare banchieri o analisti finanziari.

Mon Petit Placement offre scelte di investimento adatte a tutti, dai principianti agli esperti. Se non conosci gli investimenti, la piattaforma ti consiglia le migliori pratiche di investimento in base ai tuoi obiettivi unici. La piattaforma è guidata da consulenti finanziari che possono offrire il loro supporto, consigliando strategie di investimento su misura in base ai tuoi obiettivi. Puoi anche contattare i consulenti sette giorni su sette per telefono, e-mail o chat dal vivo.

Mon Petit Placement ti dà accesso a investimenti di fascia alta che sono stati selezionati individualmente da esperti finanziari di JPMorgan, Pictet, Lazard e altre istituzioni simili. Puoi investire in azioni, obbligazioni o altri tipi di attività. Inoltre, la piattaforma lavora con assicuratori affidabili, come Generali e Apicil, così puoi stare certo che i tuoi investimenti sono completamente al sicuro.

Mon Petit Placement segue una remunerazione basata sulla performance, il che significa che raccoglie commissioni solo dagli investimenti attualizzati. Ciò significa che la piattaforma addebiterà una commissione solo quando i tuoi investimenti inizieranno a funzionare. Puoi anche prelevare i tuoi soldi quando vuoi: non ci sono limiti o restrizioni imposte.

Mon Petit Placement ti consente di filtrare potenziali asset e investimenti in base ad argomenti di interesse, come assistenza sanitaria, tecnologia, clima, uguaglianza, ecc. Ciò ti consente di effettuare investimenti intelligenti in linea con i tuoi valori e interessi personali. Puoi anche contattare i consulenti finanziari della piattaforma per consigli sugli investimenti ideali per i tuoi interessi e obiettivi. In quanto tale, l'intera esperienza di investimento è personalizzata per te.

Inizia con soli 300€

Inizia a investire entro 10 minuti

Scelto da migliaia di utenti

Accedi a prodotti finanziari generalmente riservati ai ricchi

Consigli di investimento personalizzati in base al tuo profilo

Non c'è bisogno di visitare banchieri o consulenti finanziari

Piattaforma ideale per i principianti degli investimenti

Estremamente scalabile per gli esperti

Investi senza problemi e comodamente da casa

Tutti i residenti (tranne quelli negli Stati Uniti) possono iscriversi a Mon Petit Placement

Mon Petit Placement è una piattaforma di investimento estremamente facile da usare, quindi puoi creare un profilo e iniziare il tuo primo investimento entro 10 minuti. Quella che segue è una panoramica semplice e dettagliata dell'avvio di investimenti con questa piattaforma:

Vai a monpetitplacement.fr

Clicca su “Je démarre” e compila il modulo online

Il team di Mon Petit Placement offrirà consigli tramite video o chiamata

Convalida il tuo account

Ora puoi iniziare a investire!

La prospettiva di avviare investimenti può riempire di terrore la maggior parte delle persone, di solito a causa di numerose idee sbagliate su ciò che comportano gli investimenti. Tuttavia, investire è essenziale per tutti perché ti consente di massimizzare i tuoi risparmi, proteggere i tuoi beni e far crescere il tuo patrimonio personale. Mon Petit Placement semplifica il processo con un processo intuitivo e facile da usare.

Se sei pronto per iniziare a investire, puoi registrarti con il codice POCKET per godere di uno sconto del 30% sulle tue commissioni di performance per il primo anno!