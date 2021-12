TikTok Kitchens offrirà tendenze alimentari virali solo per la consegna

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - TikTok è diventato un grande protagonista nel mondo delle tendenze alimentari virali, con i suoi video in formato breve che hanno già ispirato una vasta gamma di piatti per raggiungere nuove vette di popolarità grazie a ricette scattanti e presentazioni dall'aspetto delizioso.

Ora, quell'influenza sta diventando un po' più concreta, poiché TikTok annuncia TikTok Kitchens, un nuovo servizio di ristorazione con sola consegna che verrà lanciato in poche centinaia di località negli Stati Uniti per offrire alle persone la possibilità di ordinare piatti ispirati ai loro influencer TikTok preferiti e ricette.

La logistica è gestita da Virtual Dining Concepts (VDC), la società dal suono anonimo che l'anno scorso ha lanciato anche la linea di hamburger di YouTuber MrBeast, qualcosa che è diventato un vero successo e da allora ha visto il lancio del cibo di marca a livello internazionale.

Apparentemente il cibo sarà preparato dai ristoranti esistenti secondo gli standard stabiliti da VDC, piuttosto che richiedere l'apertura di nuove strutture, e i proventi di ogni piatto saranno apparentemente suddivisi tra i creatori che hanno ispirato i piatti in questione, TikTok e VDC.

È interessante notare che un portavoce di TikTok ha dichiarato a The Verge : "Per essere chiari, questa è una campagna per portare i cibi TikTok ai fan, non un'avventura nel settore della ristorazione". Nonostante ciò, ci sono piani per espandersi da 300 località iniziali a oltre 1.000 entro la fine del 2022, il che ci suona un po' come un'impresa.