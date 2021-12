Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Pixelmator ha introdotto unapp Pixelmator Photo per iPhone. In precedenza, era limitato alliPad. Esiste anche una versione per Mac.

L app di fotoritocco approfondita offre oltre 30 opzioni di regolazione del colore, supporto per oltre 600 formati di immagini RAW come Apple ProRAW, strumenti di modifica basati sullintelligenza artificiale come la rimozione di oggetti e lupscaling per scatti a bassa risoluzione, funzioni di modifica in batch come la possibilità di copiare e incolla le modifiche tra le foto, una vista di confronto divisa per confrontare le modifiche, strumenti di base come Ritaglia e Raddrizza e altro ancora.

Poiché è unapp per iPhone, puoi anche aspettarti una profonda integrazione con lapp Foto di Apple e Foto di iCloud.

In altre parole, è unapp a livello di Photoshop , ma per uno schermo più piccolo che può stare in tasca. Puoi usarlo per flussi di lavoro complessi, come applicare una serie di modifiche a più foto contemporaneamente, consentendoti di elaborare rapidamente tutti i tuoi scatti mentre sei in movimento. È così potente.

Pixelmator Photo per iPhone richiede iOS 14 o versioni successive. È disponibile su Apple App Store come aggiornamento gratuito per gli utenti esistenti dellapp per iPad. I nuovi utenti potranno ottenere lapp a una tariffa di lancio speciale di $ 3,99. Successivamente, lapp avrà un prezzo regolare di $ 7,99 negli Stati Uniti.