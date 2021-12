Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - TikTok sta apparentemente testando un nuovo software di streaming di giochi desktop che gli consentirà di competere direttamente con Twitch di proprietà di Amazon .

Chiamato TikTok Live Studio, consente agli utenti di trasmettere filmati in diretta da giochi e altre applicazioni desktop. Secondo quanto riferito, è stato testato con un numero selezionato di utenti in alcuni mercati occidentali, ma la sua pagina web sul sito di TikTok è stata rimossa e ora sembra essere defunta.

Se TikTok Live Studio viene lanciato, non rivaleggia solo con Twitch, ma anche con altri servizi di streaming di giochi come YouTube Gaming e Facebook Gaming .

Zach Bussey, che copre lo spazio di streaming del gioco, ha recentemente condiviso screenshot di TikTok Live Studio su Twitter. Lapp presumibilmente supporta lo streaming sia in orizzontale che in verticale, secondo Bussey, e può estrarre filmati da giochi, programmi, dispositivi mobili e fotocamere.

È super semplice nel suo stato attuale.



Ha scene sia di paesaggio che di ritratto.



Le fonti includono Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture e alcuni testi/immagini. Nessuna fonte del browser o avvisi.



Gli emoji sono limitati a quelli di serie. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF — Zach Bussey (@zachbussey) 15 dicembre 2021

TikTok Live Studio non è certo di essere lanciato, secondo quanto riferito dalla società a TechCrunch . Inoltre, non è chiaro se TikTok potrebbe espandere il suo test di Live Studio a più utenti. È un cambiamento selvaggio per lazienda, che fino ad ora si è concentrata principalmente sullediting e la condivisione di video mobili e sulla musica.

