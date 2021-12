Trasferisci senza problemi i contenuti tra il tuo telefono Android e il PC con Droid Transfer

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tutti sanno che la gestione e il trasferimento di contenuti tra telefoni Android e computer Windows può essere un po' macchinoso. Sembra che i telefoni Android non abbiano soddisfatto le nostre aspettative ultra-wireless e senza soluzione di continuità. Ma Droid Transfer è un'applicazione Windows unica che può risolvere questo problema, semplificando e ottimizzando l'intero processo di trasferimento e gestione dei contenuti da Android a Windows.

Droid Transfer è un'applicazione Windows unica che funziona in collaborazione con un'app Transfer Companion gratuita su Android . Quando hai installato l'app Transfer Companion sul telefono, puoi utilizzare Droid Transfer per trasferire SMS, immagini, contatti, messaggi e molto altro ancora dal tuo telefono Android al computer tramite la rete WiFi locale o un cavo USB.

Dopo aver collegato il tuo telefono Android al computer Windows tramite WiFi o cavo USB, puoi eseguire il backup e stampare i messaggi SMS in un formato a tua scelta, copiare musica dal telefono al computer, sincronizzare la libreria di iTunes sul telefono e molto altro. Questo è attualmente uno dei mezzi più efficienti per connettere il tuo telefono Android e il computer Windows.

Droid Transfer ti consente di trasferire senza problemi messaggi SMS e MMS dal tuo telefono Android al tuo computer. Puoi salvare i messaggi in un'ampia gamma di formati, inclusi testo, HTML o PDF: i messaggi vengono salvati con data e ora e tutti gli emoji sono intatti. Puoi anche stampare direttamente i messaggi.

Droid Transfer ti consente di trasferire foto dal tuo telefono Android al tuo computer o dal tuo computer al tuo telefono se preferisci. Inoltre, include la funzione intelligente "Salva nuove foto", che ti consente di salvare solo le immagini di cui non è stato ancora eseguito il backup in precedenza. Puoi anche visualizzare l'intera galleria di foto all'interno del software ed eliminare le immagini indesiderate direttamente dal software.

Droid Transfer può trasferire musica dal tuo telefono al computer con un solo clic. Puoi anche sincronizzare iTunes con il tuo telefono Android, che è l'ideale per coloro che passano da un iPhone a un telefono Android. Inoltre, questo software può sincronizzare automaticamente le cartelle musicali sul telefono e sul computer, assicurandosi che siano sempre aggiornate.

Puoi trasferire tutti i contatti dal tuo telefono Android al computer. I contatti possono essere salvati come file vCard, dove possono essere compatibili con i contatti di Windows e Outlook. Puoi anche salvarli come file CSV, in cui le informazioni di contatto sono elencate in un foglio di calcolo. Il software consente inoltre di eseguire il backup dei contatti del dispositivo Android e ripristinarli su un altro dispositivo Android, nonché di aggiungere, modificare ed eliminare contatti dal PC.



Droid Transfer ti dà la completa libertà di gestire tutti i file sul tuo telefono Android tramite il tuo computer. Puoi sfogliare le tue librerie di file, copiare file, salvarli sul computer, eliminare file indesiderati e trasferire file dal computer al telefono. Questo è un mezzo incredibilmente conveniente per gestire i tuoi file Android.

Droid Transfer ti consente di eseguire il backup del calendario del tuo telefono Android sul tuo computer. Puoi anche inviare il calendario al tuo Outlook, dal quale puoi salvarli su un altro telefono. Questa funzione ti assicura di non perdere mai i tuoi appuntamenti essenziali se succede qualcosa al tuo telefono.

I telefoni Android possono memorizzare solo un massimo di 500 registri delle chiamate, ovvero informazioni sulla data e la durata delle chiamate inviate e ricevute da vari numeri. Droid Transfer ti consente di esportare tutti questi registri delle chiamate sul tuo computer, in modo da avervi sempre accesso e non c'è rischio che le informazioni vengano sovrascritte.

Uno degli aspetti migliori di Droid Transfer è che semplifica la connessione tra i tuoi telefoni Android e PC Windows. Devi installare Droid Transfer sul tuo PC Windows e installa Transfer Companion sul tuo telefono Android (dal Google Play Store ). Ora puoi connettere i due tramite la tua rete WiFi locale o tramite un cavo USB.

Per le connessioni WiFi, assicurati che il tuo PC e il telefono Android siano connessi alla stessa rete WiFi. Quando accedi al software Droid Transfer, riceverai un codice QR che potrai scansionare con il tuo telefono. Ora puoi trasferire contenuti dal tuo telefono Android a Windows. In alternativa, è possibile collegare i due tramite un cavo USB dopo aver modificato alcune impostazioni.

In entrambi i casi, installare e utilizzare Droid Transfer è incredibilmente facile. Se stai cercando un modo semplice per gestire i contenuti del tuo telefono, ti consigliamo vivamente di esplorare questa applicazione.