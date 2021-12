Krisp ora può riconoscere la tua voce, aumentando i suoi poteri di cancellazione del rumore

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Krisp è una delle nostre app preferite. Offre una cancellazione del rumore basata sullintelligenza artificiale davvero potente in modo che coloro che registrano audio o prendono parte a videochiamate non debbano preoccuparsi del rumore di fondo.

Questo è stato uno strumento essenziale dato laumento delle videoconferenze, poiché Krisp eliminerà i rumori come labbaiare dei cani, le auto che passano davanti, il camion della raccolta differenziata che svuota i bidoni - praticamente tutto.

Lultimo aggiornamento, tuttavia, offre unassistenza più mirata per assicurarsi che sia la tua voce a essere ascoltata durante le chiamate, piuttosto che qualsiasi voce. Ciò significa che se sei in una chiamata e il tuo partner entra offrendoti un caffè, questo non viene inviato al resto della videoconferenza.

Lultimo aggiornamento è unaggiunta gratuita per coloro che utilizzano Krisp su Windows, con un piano per il lancio su Mac allinizio del 2022.

Configurare la nuova funzione è facile. Dopo aver aggiornato la tua app Krisp, ti verrà chiesto di configurarla, con Krisp che registra una breve sezione di testo come riferimento.

Da questo testo di riferimento, definirà il tono della tua voce come basso, medio e alto e filtrerà altre voci che non si adattano a quel profilo.

A causa del modo in cui sono classificati questi toni di voce, è possibile che vengano fuori altre voci che corrispondono al tuo tono di voce, ma Krisp afferma che stanno già lavorando a una soluzione per migliorare ulteriormente il servizio in futuro.

Per chi è preoccupato per la privacy, no. La registrazione vocale è locale, non viene condivisa online, rimane sul tuo PC.

Per chi non lo sapesse, Krisp funzionerà su qualsiasi microfono collegato al PC. Dopo aver configurato e avviato Krisp, puoi selezionare il microfono sorgente, che si tratti di un microfono USB esterno o di qualcosa integrato nel computer o nella webcam.

È un sistema davvero versatile e lo abbiamo trovato davvero efficace nel mantenere il rumore di fondo al minimo negli ultimi due anni. La cosa migliore è che è gratuito: ricevi 240 minuti gratuiti a settimana!

