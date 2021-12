Come ottenere un Covid Pass SSN sul telefono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Potresti aver bisogno di un pass Covid per alcuni luoghi, eventi o per motivi di viaggio. Il pass indica che sei vaccinato due volte, o dimostra che hai un test PCR negativo o che hai registrato un flusso laterale negativo sul sito web del governo nelle ultime 48 ore.

Se ti stai chiedendo come ottenere un NHS Covid Pass sul tuo telefono e scaricare un PDF del pass, sei nel posto giusto perché ti guideremo attraverso. Abbiamo anche una funzione separata su come aggiungere il pass al tuo Apple Wallet se sei un utente iPhone.

Devi avere almeno 16 anni per ottenere un Covid Pass NHS per viaggiare, mentre i maggiori di 18 anni possono utilizzare un Covid Pass NHS digitale per eventi e luoghi.

Come accennato, è necessario essere vaccinati due volte per ottenere un Covid Pass NHS, oppure è necessario aver registrato un risultato negativo nelle ultime 48 ore. Per coloro che optano per la via dello stato di vaccinazione, è necessario essere stati vaccinati in Inghilterra, Galles o Isola di Man. Quelli vaccinati in Scozia devono vivere in Inghilterra ed essere registrati con un medico di famiglia in Inghilterra.

Puoi utilizzare lapp principale del SSN (diversa dallapp track and trace) per ottenere un Covid Pass, oppure puoi utilizzare il sito Web del SSN . Avrai bisogno di un login NHS per entrambi, che puoi configurare al momento, ma il sito web del NHS consiglia di farlo due settimane prima che tu abbia bisogno del pass.

Per creare un login NHS, avrai bisogno del tuo numero NHS e dovrai inserire alcune informazioni su di te. Per lapp, dovrai anche fare un video per dimostrare chi sei, ma è molto semplice e cè un passo dopo passo. Dopo aver creato il login NHS e averlo certificato, sarai in grado di utilizzare un nome utente e una password per accedere allapp e al sito web del NHS. Dovrai vivere in Inghilterra ed essere registrato con un medico di famiglia in Inghilterra per usarlo.

Per ottenere un Covid Pass NHS, scarica una copia PDF o ottienila tramite e-mail:

Apri lapp o il sito web del SSN Accedi con il tuo login NHS Tocca Ottieni Covid Pass NHS Seleziona Viaggio o Nazionale Scorri verso lalto per vedere più opzioni Seleziona Scarica copia PDF e scegli dove salvare o condividere Seleziona Ricevi una copia offline via e-mail, tocca conferma e invia

Se sei doppiamente vaccinato, il Covid Pass NHS è valido per 30 giorni. Dopo i 30 giorni, dovrai aggiornare il pass e scaricare nuovamente una copia PDF, inviarla nuovamente alla tua e-mail o aggiungerla nuovamente al tuo Apple Wallet.

Se hai registrato un test PCR negativo o un test a flusso laterale, il Covid Pass NHS è valido per 48 ore dopo il risultato negativo.

Se hai un test PCR postivo, il Covid Pass NHS è valido per 30 giorni. Questo periodo di 30 giorni si aggiornerà ogni volta che accedi, fino a 180 giorni dopo il risultato positivo.

Vale la pena controllare la data di scadenza sul PDF del tuo Covid Pass NHS prima di utilizzarlo.

Se sei completamente vaccinato o hai avuto un risultato positivo del test, il codice a barre sul PDF NHS Covid Pass è valido per 30 giorni.

Lapp NHS potrebbe chiederti di confermare il tuo numero di telefono quando accedi. Se non lo confermi, il tuo Covid Pass NHS sarà valido per 72 ore.

