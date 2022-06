Cosa sono e come funzionano le riunioni di Slack?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Slack ha una funzione solo audio progettata per ricreare l'esperienza di una persona o di un gruppo di persone al lavoro che si fermano alla vostra scrivania per fare una domanda o risolvere un problema. Chiamata Huddles, Slack ha dichiarato che ha lo scopo di "ricreare le discussioni spontanee e informali che vi mancano in ufficio".

Per aiutarvi a elaborare un'idea, a raggiungere un collega, a fare un debriefing dopo una riunione importante o ad avviare una conversazione informale con i vostri colleghi, Slack ha ideato Huddles, che ha descritto come un "modo leggero e audio-first per avviare conversazioni dal vivo". L'idea è che, con un solo clic in Slack, si può avviare un huddle in qualsiasi canale o messaggio diretto. Tutti coloro che si trovano in quel canale o in quel messaggio diretto potranno unirsi o abbandonare l'huddle a loro piacimento.

Gli huddle consentono di fare una pausa dall'essere ripresi e di evitare il fastidio di dover negoziare calendari fitti di impegni.

Gli huddle di Slack possono avere fino a 50 partecipanti. Chiunque partecipi a una conversazione può unirsi a un huddle una volta iniziato. Riceverete un invito a partecipare se ne inizia uno in un DM.

Quando si partecipa a un huddle dal desktop, è possibile condividere lo schermo e attivare le didascalie in inglese (sono in preparazione altre lingue). Tenete presente che nei canali Slack Connect e nei DM, le persone di altre organizzazioni devono avere accesso agli huddle per poterli avviare o partecipare.

Aprite Slack sul vostro desktop. Aprite un canale o un DM. Fare clic sulla levetta delle cuffie nell'angolo in basso a sinistra della barra laterale. Una volta che l'huddle è iniziato, è possibile: Fare clic sull' icona del microfono per disattivare il microfono.

per disattivare il microfono. Fare clic sull' icona dello schermo per condividere il proprio schermo

per condividere il proprio schermo Oppure fare clic sull'icona Aggiungi persone per invitare persone specifiche alla riunione. Attivare la sottotitolazione in diretta: Fare clic sul nome della persona che sta parlando nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.

Fare clic sull'icona dei tre puntini .

Selezionare Attiva didascalie.

Aprite Slack sul vostro dispositivo mobile. Aprite un canale o un DM. Toccare l'icona dell'antenna nell'angolo superiore destro dello schermo. Una volta iniziato l'huddle, è possibile: Toccare l' icona del microfono per disattivare il microfono

per disattivare il microfono Oppure toccare l'icona aggiungi persone per invitare persone specifiche all'huddle.

Per abbandonare un huddle, fare clic sullalevetta delle cuffie nell'angolo inferiore della barra laterale.

Dal canale o dal DM in cui si sta svolgendo l'huddle, toccare l' icona dell'antenna nell'angolo superiore destro dello schermo. Quindi, toccare Esci.

Quando si riceve un invito a un huddle, viene emesso un suono di notifica e l'invito viene visualizzato nell'angolo inferiore della barra laterale.

Fare clic sul pulsante Partecipa dalla notifica nella barra laterale. Una volta che vi siete uniti, potete: Toccare l'icona del microfono per disattivare il microfono.

Toccare il banner di notifica nella parte superiore dello schermo. Oppure toccare Partecipa dall'invito. Dopo essersi uniti, è possibile: Toccare l'icona del microfono per disattivare il microfono.

Quando qualcuno ha avviato un huddle in un canale o in un DM a cui si appartiene, viene visualizzata l'icona dell'antenna blu accanto al nome del canale nella barra laterale.

Da un canale o DM, fare clic sullalevetta delle cuffie nella barra laterale. Dopo essersi uniti, è possibile: Toccare l'icona del microfono per disattivare il microfono.

Dalla scheda Home di , toccare l'icona dell'antenna accanto a un canale o a un DM. Toccare Partecipa.

A partire dal 30 giugno 2021, Slack Huddles è stato esteso gradualmente agli utenti dei piani a pagamento di Slack. Ora tutti dovrebbero avere accesso a Huddles.

