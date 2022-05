Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Zoom sta lanciando una nuova funzione di sfondo. Chiamata Immersive View, Zoom ha annunciato per la prima volta la funzione alla sua conferenza Zoomtopia nel 2020. Ora, è prontamente disponibile per tutti gli account Free e Pro che partecipano a riunioni e webinar.

Ecco cosa devi sapere, incluso come abilitarla.

Immersive View è un nuovo tipo di sfondo virtuale che mette te e altre piattaforme di riunione insieme in un luogo dall'aspetto realistico. Permette fino a 25 partecipanti. Come organizzatore della riunione, puoi attivare la Vista immersiva dallo stesso menu in cui si trovano la Vista altoparlante e la Vista galleria. Poi, Zoom posizionerà automaticamente i partecipanti in una scena virtuale come una sala riunioni o un auditorium, o l'organizzatore della riunione può caricare la propria scena.

Gli organizzatori possono anche posizionare e ridimensionare i partecipanti.

Nota: se si utilizza la propria scena, Zoom dice che è meglio che il tipo di file, il rapporto di aspetto e la risoluzione che raccomanda per gli sfondi virtuali corrispondano.

Immersive View ha alcune limitazioni. Per le chiamate più grandi di 25 persone, i partecipanti rimanenti saranno collocati in una striscia di miniature video nella parte superiore della scena. Inoltre, per tutti coloro che non eseguono l'ultima versione di Zoom su desktop o mobile, lo sfondo utilizzerà le impostazioni precedenti prima dell'attivazione di Immersive View. Per esempio, se i tuoi amici si riuniscono in una sala riunioni, vedrai la solita griglia di caselle con sfondo nero.

Assicurati di eseguire l'ultima versione del client desktop di Zoom:

Windows versione 5.6.3 o superiore

MacOS versione 5.6.3 o superiore

Per abilitare la funzione Immersive View per uso personale:

Accedi al portale web di Zoom. Nel menu di navigazione, fai clic su Impostazioni. Nella scheda Riunione sotto la sezione In riunione (avanzata), trova Vista immersiva. Verifica che l'impostazione sia abilitata. Se l'impostazione è disattivata, fai clic sulla levetta di stato per attivarla. Se appare una finestra di dialogo di verifica, scegli Attiva per verificare la modifica. Se l'impostazione è grigia, è stata bloccata a livello di account e deve essere modificata a quel livello.

Nota: Vuoi abilitare Immersive View a livello di account o di gruppo? Vedi la guida FAQ di Zoom qui.

In una riunione o in un webinar, nell'angolo in alto a destra, clicca su Vista. Fai clic su Vista immersiva. Seleziona una delle seguenti opzioni per posizionare i partecipanti nella scena: Automaticamente: Questo includerà il maggior numero possibile di partecipanti nella scena che hai selezionato.

Manualmente: È possibile aggiungere o rimuovere i partecipanti come si desidera. Seleziona la scena che vorresti usare. Fare clic su Start per iniziare la visualizzazione immersiva.

Nota: Quando si usa in un webinar, l'organizzatore e i relatori saranno collocati insieme sullo sfondo virtuale, mentre i partecipanti visualizzano la scena.

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 3 Maggio 2022

Zoom ha una spiegazione qui su Immersive View. Inoltre, dai un'occhiata alla nostra guida ai trucchi di Zoom e ad alcuni dei nostri sfondi virtuali preferiti di Zoom.

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Chris Hall.