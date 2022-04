Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Come Facebook e Twitter, Reddit ha lavorato sul proprio prodotto audio simile a Clubhouse. Si chiama Reddit Talk.

Reddit ha annunciato la funzione in un post sul blog, definendola una "anteprima" dal momento che non è ancora ampiamente disponibile. Durante i primi test, Reddit permette solo ai moderatori di iniziare un Talk, anche se i moderatori possono anche permettere agli "speaker" di fiducia di co-ospitare un Talk con loro. I moderatori che desiderano provarlo nel loro subreddit possono ora unirsi ad una lista d'attesa per l'accesso. Ecco tutto quello che devi sapere su Reddit Talk, incluso come provarlo.

L'ultima app must-have si chiama Clubhouse. Conosciuta per essere un luogo per incontrarsi, parlare e condividere idee, l'app è in realtà piuttosto semplice. Ti permette di creare e partecipare a "stanze" - dove puoi chattare con altri in una conferenza telefonica. Non si possono condividere immagini, video e nemmeno testo. Tutto quello che si può fare è parlare. Gli altri utenti si uniscono e lasciano la chiamata a loro piacimento. Bene, in risposta a Clubhouse e al suo aumento di popolarità, diversi social network hanno sviluppato le loro esperienze audio per gli utenti da provare, tra cui Reddit.

Reddit sta lanciando Reddit Talk come un posto per iniziare a parlare di "Q&As, AMAs, conferenze, discussioni in stile radiofonico-sportivo, sessioni di feedback della comunità", o per dare ai membri della comunità un posto per uscire. Come ha spiegato l'azienda: "Attualmente, è possibile utilizzare thread di testo, immagini, video, chat e live stream per avere conversazioni e frequentare le persone nelle vostre comunità. Mentre questi sono grandi mezzi, ci sono altre volte in cui avere una conversazione audio dal vivo può essere più utile o, francamente, più divertente".

In base alla descrizione di Reddit, i Reddit Talk appaiono all'interno dei subreddit.

Attualmente, solo i moderatori possono iniziare un Reddit Talk, ma qualsiasi redditor su iOS e Android può ascoltare un Talk e reagire con gli emoji. Gli ascoltatori possono anche alzare la mano affinché l'host li inviti a parlare. Reddit ha detto che i conduttori di Talk possono invitare, silenziare e rimuovere gli altoparlanti.

Reddit sta anche "testando modi" per i conduttori di personalizzare l'aspetto dei Talk con emoji e colori di sfondo. Gli utenti saranno in grado di cambiare il loro avatar, anche.

Se sei interessato a iniziare un Talk, puoi aggiungerti ad una lista d'attesa qui. Reddit ha detto che ti farà sapere quando Reddit Talk sarà disponibile per te.

Guarda il post sul blog di Reddit per maggiori dettagli!

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Max Freeman-Mills.