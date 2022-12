Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Zoom e altri servizi di videochiamata si sono rivelati preziosi quando è iniziata la pandemia, sia per il lavoro che per tenersi in contatto con amici e familiari. Tuttavia, possono essere difficili da usare se non si sa cosa si sta facendo, a volte con effetti esilaranti.

Alcuni dei momenti più divertenti durante le serrate internazionali sono venuti dalle chiamate di Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Hanno fatto sorridere anche quando non c'era molto altro da ridere.

Non hai alcuna autorità qui, Jackie Weaver

Le riunioni del consiglio parrocchiale di Handforth erano già molto movimentate prima che questa diventasse una notizia di portata mondiale. Sorprendentemente, Jackie Weaver era stata assunta come impiegata per mantenere l'ordine - purtroppo, ha scoperto il perché nel modo più difficile. Ora è una celebrità nel Regno Unito - o è Britney Spears?

Sono qui in diretta, non è un gatto

Questo è forse il nostro errore Zoom preferito di tutti i tempi, la sfortunata storia dell'avvocato Rod Ponton che non riusciva a capire come disattivare un filtro quando utilizzava il computer della sua assistente per un'importante chiamata legale. Fortunatamente, tutti hanno visto il lato divertente della cosa.

Per inciso, potete scoprire come attivare (o disattivare) i filtri, compreso quello per i gatti, qui.

Donna dimentica il video mentre va in bagno

Ci siamo passati tutti: volevamo rimanere in attesa di una telefonata di lavoro per sembrare impazienti, ma anche andare avanti con le nostre attività quotidiane. Tuttavia, la maggior parte di noi sa come spegnere il "video" e il "microfono".

Daniel dimentica di spegnere la videocamera per un po' di tempo da dedicare a me stesso

Questo filmato è diventato virale per un po' prima di essere rivelato come falso (sì, lo sappiamo, scusate). È comunque divertente e dovrebbe servire a ricordare che è necessario sapere esattamente come "lasciare" una chiamata prima di fare qualcosa di, ehm, privato.

I bambini interrompono un'intervista al telegiornale

Questo episodio è avvenuto nel 2017, molto prima della pandemia, ma è comunque un classico errore di videochiamata. Il professor Robert Kelly riesce a mantenere la calma.

Siamo abbrustoliti

Questo è da archiviare come "carino". Un gruppo di bambini di seconda elementare negli Stati Uniti si rende conto di essere ancora registrato dopo che il loro insegnante ha accidentalmente interrotto una chiamata.

