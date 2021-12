Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Joe Wicks - noto anche come Body Coach - è probabilmente meglio conosciuto per il suo Lean in 15 libri, o forse per i suoi allenamenti di educazione fisica con Joe.

Il sud londinese fa anche un piano di 90 giorni e un piano per laureati su misura per ogni individuo, tuttavia - con ricette e allenamenti consegnati in formato PDF - e c'è un'app chiamata Body Coach che è arrivata sull'App Store il 10 dicembre 2020 e su Google Play Store l'11 dicembre 2021.

Abbiamo completato il Piano di 90 giorni e il Piano per laureati, ma questa funzionalità riguarda l'app Body Coach. Questo è tutto ciò che devi sapere, incluso quanto costa, cosa ottieni per i tuoi soldi, come funziona e se vale la pena registrarsi.

7 giorni di prova gratuita

Tre opzioni di abbonamento

Annuale, Trimestrale, Mensile

£ 89,99/£ 37,99/£ 14,99

$ 119,99 negli Stati Uniti

L'app Body Coach offre una prova gratuita di 7 giorni su tutti i piani, con accesso illimitato all'app. Dopo la prova, ci sono tre opzioni di abbonamento tra cui scegliere: annuale, trimestrale e mensile. Come con la maggior parte degli abbonamenti alle app, risparmi denaro pagando il costo anticipato annuale anziché mensile, ed è anche parecchio, in effetti la metà.

Annuale è £ 89,99 o $ 119,99. Trimestrale è £ 37,99, che equivale a quasi £ 152 all'anno e mensile è £ 14,99, che equivale a quasi £ 180. Ogni abbonamento si rinnoverà automaticamente a meno che non venga annullato 24 ore prima della data di pagamento successiva.

Ricette su misura per te

Scegli il livello del piano

Scegli il tipo di cibo

Come il piano di 90 giorni, l'app Body Coach offre una serie di ricette su misura per te, in base al tuo BMR (tasso metabolico basale), che viene calcolato dalle informazioni che inserisci dopo l'iscrizione.

Queste informazioni includono altezza, peso, se hai condizioni di salute preesistenti, qual è il tuo stile di vita in termini di quanto ti muovi in una giornata tipo, nonché cose come se stai allattando o se sei stato su un dieta a calorie controllate nell'ultimo anno.

Puoi anche scegliere quale piano di livello desideri - Principiante, Intermedio o Avanzato - e che tipo di cibo desideri con quattro opzioni disponibili: Pasti misti (piatti di carne, pesce e verdure), Pasti pescatari (pesce e verdure), Veggie (solo piatti vegetariani), Vegan (solo piatti a base di piante). Puoi cambiare entrambi in qualsiasi momento, quindi se vuoi diventare Vegan a metà, non è un problema, ma se cambi l'intensità del piano, torna al ciclo uno.

Dopo aver inserito le informazioni, l'app crea il tuo piano. Il tuo piano è suddiviso in cicli e ogni ciclo dura quattro settimane. I cicli sono tutti dotati di sette allenamenti (cinque di 25-35 minuti e due più brevi), video di riscaldamento e raffreddamento e una serie di ricette, con nuove ricette e allenamenti per ogni ciclo.

Tutte le ricette offrono porzioni adatte a te, come abbiamo detto, e il primo ciclo ha 60 ricette - 27 pasti di rifornimento, 33 pasti generali - e 12 snack. Il ciclo due ha 40 nuove ricette: 18 pasti di rifornimento di carburante e 22 pasti generali, insieme a sei snack extra. Il terzo ciclo ha altre 40 ricette: 18 pasti di rifornimento e 22 pasti generali di nuovo, oltre a sei spuntini e così via. I pasti di rifornimento sono pensati per essere consumati dopo un allenamento e includono carboidrati, mentre i Pasti Generali sono ricchi di grassi e poveri di carboidrati e pensati per essere consumati nei giorni di riposo, così come per gli altri pasti della giornata, a seconda del ciclo sei su.

Come il piano di 90 giorni, si consiglia di consumare un pasto di rifornimento dopo l'allenamento e pasti generali per gli altri due pasti principali della giornata del primo ciclo, oltre a due spuntini. Nel secondo ciclo, la raccomandazione cambia in due pasti di rifornimento (uno dopo un allenamento) e un pasto generale nei giorni di allenamento, oltre a due spuntini, con tre pasti generali nei giorni di riposo.

Per il terzo ciclo, la nostra raccomandazione è tornata a un pasto di rifornimento e due pasti generali con due spuntini nei giorni di allenamento e tre pasti generali e due spuntini nei giorni di riposo, ma sospettiamo che ciò possa variare a seconda dei tuoi progressi e delle tue risposte alla fine del il ciclo check ins.

Iniziare le misurazioni

Fotografie

Allenarsi 4/5 volte a settimana

Sei incoraggiato a inserire le misurazioni e le foto iniziali per aiutarti a vedere i progressi mentre avanzi nel piano e mantenerti motivato.

Queste misurazioni sono il tuo peso, petto, fianchi, vita, braccio destro, braccio sinistro, gamba destra e gamba sinistra. L'app spiega dove misurare per aiutarti a misurare nello stesso punto alla fine di ogni ciclo.

Le foto sono davanti, dietro e di lato e, sebbene non sia necessario caricare foto se non lo si desidera, in base alla nostra esperienza, ti consigliamo vivamente di farlo. A volte è molto difficile vedere i cambiamenti incrementali su te stesso, ma siamo rimasti molto soddisfatti dei risultati dall'inizio del Piano di 90 giorni alla fine del Piano di 90 giorni quando abbiamo guardato indietro nelle immagini, così come le settimane tra l'inizio del ciclo uno e il terzo ciclo utilizzando l'app.

L'app Body Coach, come il piano di 90 giorni, prevede che tu ti alleni da quattro a cinque volte a settimana. Si consiglia inoltre di bere circa 3 litri (varia a seconda della persona) di acqua sopra qualsiasi tè o caffè e di consumare due spuntini al giorno secondo il programma, come abbiamo detto.

Alla fine di ogni ciclo di quattro settimane, apparirà l'opzione Check In. Quando effettui il check-in, ti verrà chiesto di spuntare le caselle che ti riguardano in termini di modifiche che hai notato. Questi includono cose come "Mi sento più felice", "Sono più produttivo", "La mia pelle è più chiara" e "Ho più energia", tra le altre. Spunta tutto ciò che si applica. Ti verrà anche chiesto di inserire le tue misure e caricare nuove foto. Dopo aver completato il Check In otterrai nuove ricette e nuovi allenamenti.

Tieni presente che il primo ciclo non richiede alcuna attrezzatura, ma il secondo ciclo in poi richiede un set di manubri. L'app Body Coach non specifica un peso, ma consiglia qualcosa di impegnativo ma non troppo pesante.

Programma dietetico su misura

Crea il tuo

Allenamenti su richiesta

Allenamenti dal vivo

Strumento di pianificazione

Lista della spesa

In poche parole, l'app Body Coach offre un piano dietetico personalizzato, cinque allenamenti e due allenamenti più brevi ogni quattro settimane a cui è possibile accedere in qualsiasi momento per eseguire quando si preferisce.

C'è anche una sezione di allenamento dal vivo con allenamenti imminenti che ti consentono di allenarti con Joe Wicks in tempo reale. Gennaio ha avuto allenamenti bootcamp, mentre gli allenamenti dal vivo di febbraio si sono basati su una sfida fondamentale. Marzo, aprile e maggio hanno avuto sessioni di fine settimana con un sabato sudore e un allungamento della domenica ogni settimana, mentre novembre ha sessioni di riavvio e ci sono anche sessioni di forza del mercoledì pesanti. Gli allenamenti dal vivo sono quindi disponibili nella sezione On Demand della scheda Live nell'app in modo da avere sempre una varietà di allenamenti da fare.

Inoltre, l'app Body Coach ha uno strumento Planner che ti consente di scegliere in quali giorni vuoi allenarti e quali pasti vuoi mangiare per rendere più facile la pianificazione e la preparazione. Quando lo compili, puoi anche utilizzare la funzione Lista della spesa che estrae gli ingredienti dalle ricette in un semplice elenco in modo da sapere cosa ti serve dal negozio.

C'è anche una sezione Crea il tuo, che ti consente di creare pasti ad-hoc utilizzando le tue quantità individuali specifiche su misura per pollo, pasta, salse laterali ecc. Per quando non vuoi utilizzare una delle ricette disponibili.

App invece di PDF

Nessuno strumento di scambio per l'app

Ci sono solo un paio di differenze tra il Piano di 90 giorni e l'app Body Coach ora che nell'app è disponibile una sezione Crea il tuo e c'è una lista della spesa sull'app. Il piano di 90 giorni ha un ottimo strumento di scambio, che l'app Body Coach non offre ancora. Lo strumento Scambia ti consente, ad esempio, di cambiare il pollo con il salmone in una ricetta e sapere esattamente quanto mangiare, anche se il piano di 90 giorni non ha una funzione di lista della spesa.

L'unica altra differenza è che il tuo piano viene inviato in formato PDF sul Piano da 90 giorni, che non è affatto facile da usare come l'app Body Coach e gli allenamenti sono accessibili tramite un collegamento al canale YouTube privato.

Mettiamola così, abbiamo tutte le nostre ricette su misura dal Piano 90 giorni e dal Piano per laureati e abbiamo ancora sottoscritto l'abbonamento annuale all'app Body Coach, anche se alcune ricette sono le stesse.

Cinque schede

Nuove funzionalità in arrivo

Ci sono cinque schede nell'app Body Coach: Oggi, Il tuo piano, Live, Libreria, Profilo.

La scheda Oggi è come una pagina di riepilogo della tua giornata. Ha Ispirazione pasto nella parte superiore o una sezione per Il tuo piano con il tuo prossimo pasto o allenamento pianificato se hai utilizzato lo strumento Pianificatore (all'interno della scheda Il tuo piano). Per l'ispirazione del pasto, apparirà un pulsante "Inizia a cucinare" che ti porterà direttamente a quella ricetta. Per la scheda Il tuo piano, un pulsante "Inizia a cucinare" o "Inizia allenamento" ti porterà alla ricetta o all'allenamento che hai pianificato.

Sfortunatamente, l'app non ha una sezione di riconoscimento per quando hai completato un allenamento o un posto per dire che ne hai fatto uno quel giorno se fai un allenamento diverso dal piano.

Sotto la sezione Ispirazione al pasto o Il tuo piano c'è un conto alla rovescia per il tuo prossimo check-in - quattro settimane da quando ti sei registrato o da quando hai iniziato il ciclo successivo. Se lo desideri, puoi riavviarlo nella sezione Profilo, riportandoti all'inizio del ciclo in cui ti trovavi.

Sotto la sezione del check-in ci sarà una sezione per i prossimi allenamenti dal vivo e un pulsante "Aggiungi al calendario".

La sezione Il tuo piano, se non hai utilizzato lo strumento Pianificatore, o la sezione Ispirazione pasti, se lo hai, verrà inserita nella sezione degli allenamenti imminenti.

La scheda Il tuo piano è davvero la scheda principale. Nella parte superiore della scheda Il tuo piano ci sono tre schede aggiuntive: Train, Eat e Planner.

All'interno della sezione Allenamento c'è ciò che ci si aspetta da te nel ciclo, l'attrezzatura richiesta e i tuoi allenamenti, con un breve riepilogo di ciò che comportano gli allenamenti, ad esempio il numero di mosse, round e rapporto lavoro-riposo. Troverai anche i video di riscaldamento e raffreddamento e gli allenamenti veloci. Toccando ogni allenamento avrai una panoramica più dettagliata di ciò che è coinvolto.

All'interno della sezione Mangia è dove troverai come dovresti mangiare nel ciclo, ad esempio due pasti generali, un pasto di rifornimento e due spuntini nei giorni di allenamento, nonché la scheda Pasto rifornimento, la scheda Pasto generale e la scheda Spuntini . Troverai anche la sezione Crea il tuo qui.

Facendo clic sulle tre diverse schede delle ricette si accederà a tutte quelle ricette con ciascuna scheda che offre un'immagine, il tempo per realizzarla e ci sarà anche un'etichetta se è "Buono in movimento", "Per famiglie", "Buono per la cottura in batch" o una "ricetta più lunga". Le ricette sono anche convenientemente disposte in tempo per farlo ordinare, con quelle più veloci in cima. Per tutte le ricette che ami, puoi toccare l'icona a forma di cuore che le inserisce in una sezione Preferiti, a cui si accede tramite le sezioni principali Rifornimenti di carburante o Pasti generali.

Toccando una singola scheda di ricetta viene offerto il numero di porzioni in alto con una scheda degli ingredienti e una scheda del metodo in basso. C'è anche un menu a discesa degli ingredienti alternativi in basso per alcune ricette, ma questo non è così ampio come lo strumento di sostituzione del piano di 90 giorni, ma ti dice invece dove puoi usare pochi grassi su grassi interi e un latte diverso, ad esempio , invece di scambiare questa quantità di pollo con questa quantità di salmone.

Sotto le schede delle ricette c'è la sezione Crea la tua, che ti consente di combinare diversi ingredienti per creare le tue ricette rispettando le quantità personalizzate. All'interno della sezione Crea il tuo c'è una sezione Crea un pasto di rifornimento e una sezione Crea un pasto generale. Gli ingredienti che scegli dipendono dal pasto che stai creando, quindi nella sezione Crea un pasto di rifornimento, ottieni opzioni di carboidrati, mentre nella sezione Crea un pasto generale i carboidrati vengono sostituiti con una sezione di grassi aggiuntivi.

All'interno di ogni sezione troverai la tua quantità specifica, ad esempio 200 g di petto di pollo per le proteine o 20 g di halloumi per i grassi aggiuntivi, ad esempio. Quando crei un pasto generale, scegli come minimo un grasso da cucina, una fonte di proteine e un grasso aggiuntivo, mentre un pasto di rifornimento è un grasso da cucina, una fonte di proteine e carboidrati come minimo. Ci sono anche quantità di salsa laterale, verdure ed extra come erbe che puoi scegliere di aggiungere anche tu.

La scheda Pianificatore ti consente di decidere in quali giorni ti allenerai e quando, con le opzioni Prima cosa (prima di colazione), Mattina (prima di pranzo), Pranzo (prima di cena) o Sera (dopo cena). Puoi quindi scegliere le ricette che vuoi mangiare quel giorno, anche se mentre consiglia l'allenamento da fare, l'app ti ricorda solo i consigli alimentari piuttosto che limitare la scelta a Rifornire i pasti solo per il pasto dopo l'allenamento e Pasti generali il altre volte per esempio. Tuttavia, l'impostazione predefinita è la scheda corretta, quindi se scegli di pianificare un allenamento prima di colazione, la scheda Rifornisci i pasti apparirà per quando aggiungi la colazione.

Toccando le frecce nella parte superiore della settimana puoi pianificare l'intero ciclo, se lo desideri, ma puoi farlo anche per settimana. Una volta salvato, il tuo piano viene visualizzato nella sezione Planner. Puoi modificarlo se lo desideri, ma per il resto toccando ciascuna scheda si accede direttamente alla ricetta o all'allenamento. Qui è anche possibile trovare la funzione della lista della spesa.

Dopo aver creato il tuo piano per la settimana - che purtroppo non puoi ancora copiare in un'altra settimana - puoi toccare il pulsante Lista della spesa. Da qui, puoi scegliere quante porzioni di ogni ricetta vuoi aggiungere e quindi toccare "Esporta lista della spesa" in basso. Ciò ti consente di esportare un elenco su WhatsApp, Messaggi, Note, E-mail, ecc. E suddivide l'elenco in Frutta/Verdura/Insalata, Erbe/Spezie, Latticini/Uova/Freddo, Carne/Pollame, Armadio, Lattine/Lattine e Bakery, fornendoti le quantità degli ingredienti per tutte le ricette che hai programmato per quella settimana.

La scheda Live ha due schede in alto: Prossimi e On-Demand. È abbastanza autoesplicativo. La scheda Prossimi ha il prossimo allenamento dal vivo con Joe Wicks, così come quelli in arrivo, così puoi vedere la data e l'ora in cui stanno accadendo e aggiungerli al tuo calendario usando la piccola icona blu.

La scheda On Demand contiene allenamenti dal vivo con Joe che sono già stati eseguiti, oltre ad alcuni allenamenti extra, come un allenamento gratuito di 30 minuti con attrezzatura Full Body.

La scheda Libreria ha due schede extra: Train e Eat. Sotto ogni scheda c'è una sezione separata per il ciclo in cui ti trovi, ad esempio Intermedio. Allenati è dove troverai gli allenamenti dei cicli precedenti per permetterti di tornare indietro e fare qualsiasi allenamento che ti piace mentre sei abbonato all'app. Eat fa lo stesso ma per le ricette, costruendo un catalogo delle ricette su misura per te.

Puoi anche aggiungere ricette preferite in questa sezione, il che è particolarmente utile man mano che la libreria cresce.

Infine, la scheda Profilo è dove troverai le selezioni del tuo piano, i tuoi progressi comprese le misurazioni e le foto, il tuo stile di vita e le scelte di salute, le impostazioni per l'app e, come accennato in precedenza, la possibilità di "Riavviare".

Quando hai completato un ciclo e hai caricato nuove foto, troverai le tue foto "Prima" e "Ultima" fianco a fianco nella sezione Foto di trasformazione. Le statistiche sono anche presentate fianco a fianco nella sezione Statistiche, aiutandoti a vedere facilmente come è cambiato il tuo corpo. Puoi modificare le tue statistiche toccando la sezione Statistiche e quindi toccando la data delle statistiche che desideri modificare.

All'interno delle selezioni del piano, è qui che puoi scegliere il cibo che vuoi mangiare, come misto o vegano. Puoi anche scegliere principiante, intermedio o avanzato, ma se lo cambi, il piano tornerà al ciclo uno, il tuo pianificatore sarà cancellato e il tuo timer di check-in verrà ripristinato.

L'app Body Coach è fantastica, ma mancano alcune funzionalità che vorremmo vedere apparire in futuro.

Possibilità di copiare un piano settimanale in Planner

Strumento di scambio per le ricette

Integrazione con Apple Watch e altri fitness tracker

Integrazione del servizio musicale

Posto per registrare gli allenamenti

Possibilità di aggiungere il piano di un partner

iOS

sistema operativo iPad

Android

L'app Body Coach è disponibile per dispositivi iOS e iPadOS. Dall'11 dicembre 2021 è disponibile anche su Android.

UK

Europa

noi

L'app Body Coach è disponibile in tutto il mondo, inclusi Regno Unito, Irlanda, Europa, Stati Uniti e Canada.

Finora, ci stiamo godendo l'app Body Coach. Abbiamo visto alcuni ottimi risultati dal piano di 90 giorni e dal piano per laureati che abbiamo fatto nel 2020, così come i cicli che abbiamo fatto sull'app, quindi probabilmente abbiamo qualche motivazione in più per restare con l'app Body Coach perché sappiamo che funziona per noi.

Se fai l'abbonamento annuale, pensiamo che ottieni parecchio per i tuoi soldi, purché tu sia una persona che si attiene alle cose, anche se l'idea del check-in significa che hai una certa responsabilità che è buona per coloro che cadono dal carro facilmente.

L'abbonamento mensile sembra molto, ma vale la pena ricordare che non solo ottieni gli allenamenti, ma anche il piano alimentare su misura. Su misura è la parola chiave lì. Con app come FIIT , il costo mensile è maggiore e mentre gli allenamenti sono eccellenti, non ci sono consigli alimentari o dietetici, per non parlare di un piano individuale.

Le ricette di Body Coach sono assolutamente deliziose e anche se ci sono alcune cose che vorremmo vedere sull'app Body Coach, come l'integrazione con Apple Watch o altri fitness tracker, una qualche forma di integrazione di servizi musicali e un posto per registrare gli allenamenti e cosa hai mangiato - finora siamo grandi fan di questa app.