Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il concetto di eseguire allenamenti da casa non è esattamente nuovo, ma l'idea si è trasformata drasticamente negli ultimi anni.

Sono finiti i giorni dei DVD sostenuti dalle celebrità e dei piani per rimettersi in forma in fretta, con i professionisti che si rivolgono a YouTube, Instagram o ai servizi on-demand in massa.

Uno di questi servizi è Fiit, una piattaforma di fitness progettata per sostituire il tuo abbonamento in palestra e guidarti attraverso piani personalizzati che coinvolgono cardio, forza e lavoro di riequilibrio.

Tuttavia, c'è molto di più da capire su come si svolgono esattamente questi allenamenti a casa, come vengono monitorati i tuoi progressi, di cosa avrai bisogno per iniziare, e - forse il fattore più importante - quanto costa il tutto.

Per coloro che sono ansiosi di imparare tutto quello che c'è da sapere su Fiit e lasciarsi alle spalle l'affollata e carica di germi palestra, facciamo un salto.

Abbiamo già accennato al concetto più ampio, ma raddoppiamo qui.

Nel suo nucleo, l'app Fiit ti permette di accedere a centinaia di classi (oltre 700, al momento in cui scriviamo, da quasi 40 allenatori) attraverso tre diversi "studi" - Cardio, Strength e Rebalance. Le classi durano 10, 25, 40 o 60 minuti, con la difficoltà qualificata come entry-level, principiante, intermedio, avanzato o tutti i livelli.

Se hai una TV dove hai intenzione di allenarti, puoi collegare il tuo dispositivo iOS o Android tramite cavo HDMI, oppure puoi lanciare gli allenamenti tramite Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Sky Q o una smart TV Samsung.

Se vuoi tenere le cose sull'app per smartphone/tablet - o sul tuo laptop attraverso la web app - anche questa è un'opzione. Questo ti permette di eseguire gli allenamenti all'esterno, quando sei lontano da casa o anche di approfittare della guida di Fiit mentre sei in palestra.

Gli allenamenti possono essere selezionati manualmente passando attraverso i vari filtri e menu, oppure puoi iniziare uno dei numerosi esercizi che vengono inseriti automaticamente quando sei iscritto a un piano. Hai poi la possibilità di collegare un tracker compatibile (maggiori informazioni sui requisiti dell'attrezzatura più avanti) e aspettare che le cose si carichino.

Ogni allenamento dello studio Strength and Cardio inizia con un riscaldamento e termina con un raffreddamento, con vari almeno alcuni blocchi di lavoro nel mezzo e una sezione finale sempre letale. Naturalmente, in tutto questo, sarai abbinato al trainer in ogni fase.

La composizione di una classe è caso per caso, ma si è in grado di visualizzare la ripartizione di ogni classe nell'app prima di iniziare - questo significa che si sa esattamente su cosa si lavorerà e per quanto tempo, così come, il preferito di tutti, quanto tempo di riposo si avrà.

Il feedback in tempo reale è dove Fiit brilla davvero, però. Se hai una fascia toracica compatibile (Fiit offre la propria attraverso il Fiit Shop) o un Apple Watch, Samsung Galaxy smartwatch o qualsiasi smartwatch Fitbit, la tua frequenza cardiaca sarà visualizzata sullo schermo mentre ti alleni e, nel caso delle lezioni cardio, contribuirà ai 'Fiit Points'. Per le lezioni di forza, la fascia toracica di Fiit (e il Wahoo Tickr X) sono anche in grado di contare le ripetizioni per ogni esercizio in un allenamento.

Queste due cose sono essenzialmente misure dei tuoi livelli di sforzo durante la lezione, e fungono sia da punto di riferimento per i tuoi progressi che da confronto con altri utenti che hanno seguito la lezione.

Non tutte le classi devono essere prese su richiesta contro se stessi, anche. Fiit ha anche un programma giornaliero di 60 classi diverse che puoi prenotare, presentarti insieme ad altri utenti Fiit e farti strada nella classifica live.

I dispositivi di monitoraggio compatibili - che sono tutti elencati qui - sono puramente opzionali, ma, al fine di ottenere il massimo da Fiit, si consiglia sicuramente di investire in uno e sincronizzarlo.

Così facendo, sarai in grado di competere nelle classifiche per il maggior numero di ripetizioni o punti Fiit guadagnati in una singola classe, oltre a visualizzare la tua frequenza cardiaca media nel tuo profilo. Il tracker più prezioso, diremmo, è una fascia toracica che è anche in grado di tracciare le ripetizioni, in quanto questo ti darà un ottimo punto di riferimento quando inevitabilmente tornerai alle vecchie classi.

Questo vale anche per l'attrezzatura. La maggior parte delle classi di forza richiederà dei manubri, e alcune classi di riequilibrio saranno migliori con blocchi di yoga o bande, ma non sono necessari ogni volta.

Naturalmente, avere un po' di attrezzatura ti apre più classi, in particolare, come abbiamo detto, se sei concentrato più su allenamenti di forza e piani. Già che ci sei, prendi un piccolo tappetino da ginnastica per aiutarti ad ammortizzare ginocchia e gomiti; ci ringrazierai quando riuscirai a sopravvivere a più giri di devil's press e burpees.

Una volta che scarichi l'app Fiit, ti iscrivi e imposti il tuo abbonamento, riceverai automaticamente una prova gratuita di 14 giorni.

Se ti piace questo piccolo periodo di prova, avrai due diverse opzioni di abbonamento Premium tra cui scegliere. Una di queste ti costerà $20 / £20 / €20 al mese, oppure puoi dimezzare il costo, essenzialmente, pagando un abbonamento annuale ($120 / £120 / €120).

Con un abbonamento, avrai accesso a più di 700 classi e piani di allenamento incentrati su temi come HIIT, allenamento della forza, yoga, flessibilità, respirazione e molto altro. Come abbiamo detto nelle sezioni precedenti, questo ti garantisce anche l'accesso alle statistiche in diretta e alle classifiche durante gli allenamenti, dandoti la possibilità di monitorare i tuoi progressi nel tempo.

Fiit non si limita più solo all'attrezzatura di base, con la sua partnership con Assault Fitness che porta nuovi tipi di classi che coinvolgono un tapis roulant intelligente e integrato o una air bike.

L'AssaultBike adattato si adatta al marchio Fiit di metriche e permette agli utenti di attingere agli allenamenti Air Bike, con sforzo sulla bici, uscita totale, RPM e rep tracking tutti fattori in una nuova formula che mostrerà le prestazioni in tre nuovi tipi di classe - Metcon, Sprint e Endure.

Gli allenamenti interattivi AssaultRunner (etichettati nell'app come allenamenti Tread) seguono un percorso simile, con le stesse metriche monitorate attraverso gli stessi tre tipi di allenamenti.

Tuttavia, mentre il vostro abbonamento Fiit di base e un paio di manubri non vi faranno spendere troppo, come abbiamo dettagliato sopra, questi sono pezzi seri di attrezzature per gli esercizi. E costano soldi seri.

Non sono per tutti gli utenti, ma offrono modi superbi per gli utenti seri di portare il loro condizionamento al livello successivo. È possibile, naturalmente, anche eseguire questi allenamenti su un normale tapis roulant o una cyclette, ma non si riceve la connettività.

I pacchetti AssaultBike partono da $1,216 / £1,099, mentre l'attrezzatura base AssaultRunner costerà $3,872 / £3,499.

Mentre una volta era limitata al Regno Unito e all'Irlanda, Fiit è ora diventata un'operazione mondiale. L'app è ora disponibile per il download in 175 paesi - tra cui Stati Uniti, Canada e Australia - e l'azienda offre anche la spedizione internazionale sulle sue fasce toraciche, che possono essere acquistate in GBP, USD o EUR.

Se stai cercando di iscriverti - cosa che puoi fare sul sito di Fiit - il pagamento sarà preso in GBP e poi convertito nella tua valuta locale. Per coloro che si iscrivono tramite l'App Store di Apple, il pagamento sarà invece preso nella valuta locale del vostro App Store.

Scritto da Conor Allison.