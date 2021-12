Cos'è Strava, come funziona e vale la pena pagare?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Strava vanta 76 milioni di utenti e nel marzo 2021 ha affermato che stava crescendo a una velocità di circa 2 milioni di utenti al mese.

Quindi cos'è Strava e perché dovresti esserne coinvolto? Ancora più importante, vale la pena pagare l'abbonamento che sblocca davvero il divertimento?

Strava è il verbo svedese per "sforzarsi" e la società classifica Strava come una comunità per atleti. Mentre i numeri sono piuttosto piccoli in termini di principali social network - che possono vantare centinaia di milioni di utenti - Strava regge bene contro altre piattaforme di fitness.

Strava è interamente focalizzato sugli atleti. Gran parte di ciò che offre Strava riguarda l'analisi delle tue prestazioni e, soprattutto, il monitoraggio del tuo allenamento. Gli aspetti sociali di Strava dipendono davvero dalle tue attività, ma in breve, è uno strumento per chi fa esercizio.

Utilmente, è una piattaforma universale che tutti gli atleti possono utilizzare, indipendentemente dal dispositivo o dalla piattaforma con cui hanno originariamente acquisito i dati sportivi.

Ci sono alcune attività che Strava favorisce davvero e sono il ciclismo e la corsa.

Sebbene sia possibile registrare altre attività, dall'escursionismo allo yoga, Strava dà il meglio di sé nell'analizzare le prestazioni e nel fornire confronti interessanti per i percorsi, il che fa davvero appello a ciclisti e corridori.

Con molti utenti che riversano molti dati, Strava è ottimo per visualizzare percorsi, confrontare segmenti (parti di un percorso), ma essenzialmente tenere traccia delle proprie prestazioni e obiettivi di allenamento.

Gli elementi principali di Strava sono suddivisi come segue: registrazione della tua attività, feed, allenamento e prestazioni, percorsi e segmenti e infine sfide. Strava ha anche una mappa di calore della tua formazione - che ha trovato fama quando ha colpito i titoli e ha causato una maggiore attenzione alla privacy su tutta la piattaforma - mentre alcune funzionalità sono più importanti sul sito web che nell'app.

Il feed delle attività è fondamentalmente la schermata iniziale di Strava, dove vedrai i post che descrivono in dettaglio le attività delle persone che segui, oltre alle tue. Piuttosto che scorrere una raccolta di post manuali o meme condivisi, la maggior parte di questi viene spesso sincronizzata dai dispositivi di allenamento degli utenti, che si tratti di Apple Watch, Garmin, Fitbit o altri.

È possibile creare post manuali, ma non sono così comuni; puoi anche pubblicare foto ma, ancora una volta, le foto sono associate alle attività.

Le attività possono essere registrate in Strava stesso così come aggiunte manualmente e per quelle senza dispositivo di tracciamento; la registrazione nell'app Strava è spesso un percorso utile.

Puoi commentare un'attività, dare kudos e condividere post - e una delle grandi cose che offre Strava è la possibilità di condividere eventi di gruppo o includere altri utenti nella tua attività se non avevano nulla per tenerne traccia con se stessi, o se ti stai allenando con qualcun altro.

Puoi attingere a un'attività per ottenere maggiori dettagli su di essa - oltre alla velocità o alla distanza, puoi guardare la potenza, la frequenza cardiaca, la velocità o qualsiasi altra metrica condivisa dall'atleta originale - oltre a esaminare il percorso. Puoi salvare i percorsi che altri utenti hanno condiviso in modo da poter utilizzare quel percorso da solo, se sei un abbonato.

L'app per smartphone Strava ha anche un cerca amici nella pagina Feed: dopotutto è un social network e stabilire connessioni fa parte di ciò che dovresti fare.

La sezione Gruppi nell'app copre una gamma di funzioni che ampliano la tua esperienza Strava. Copre le Sfide (nell'app - il sito Web ha una scheda separata per le Sfide) e la ricerca dei club. Originariamente questi erano in una sezione chiamata Esplora - che esiste ancora sul sito web di Strava - ma che è stata abbandonata a favore del potenziamento dell'offerta di mappatura nell'app.

Le sfide ti permetteranno di iscriverti a varie cose per cercare di motivarti, come un obiettivo di distanza, salita o durata per una settimana o un mese. Alcuni di questi sono sponsorizzati con alcuni premi, come uno sconto in un negozio per aver preso parte a una sfida particolare. È un po' divertente.

Ci sono club che puoi trovare e seguire, alcuni di questi sono società commerciali che condividono contenuti - un po' più simili a quelli che potresti trovare su una pagina Facebook, ad esempio, ma ci sono anche altri club locali che condivideranno percorsi ed eventi, come giostre organizzate - e ancora, puoi rubare il percorso pianificato di un club se vuoi provare da solo.

Mappe e percorsi sono uno degli elementi principali di qualsiasi servizio basato sullo sport e durante il 2021 Strava ha aggiornato la sua app per introdurre una sezione Mappe ed espandere le funzionalità di mappatura per riflettere più da vicino la funzionalità del sito web.

Come abbiamo detto, i percorsi vengono registrati in base alle attività, principalmente di atleti che sincronizzano le corse da dispositivi GPS, che si tratti di un orologio Garmin o di un computer da bicicletta Wahoo. Abbiamo anche detto che puoi registrare le attività tramite l'app per smartphone, utilizzandola come app di tracciamento - e questo è popolare tra gli atleti che si allacciano una fascia da braccio o montano il manubrio sul manubrio, aprono l'app e colpiscono il record.

Le mappe in Strava provengono da Mapbox e sono personalizzate per Strava, comprese le viste satellitari, ibride e standard, quest'ultima che mostra molte funzionalità di mappatura come isobare e alcune ombreggiature del terreno, così puoi vedere le caratteristiche del terreno a colpo d'occhio.

Le mappe che ottieni nel feed dell'app Strava sono principalmente di riferimento: puoi visualizzare, puoi modificare ciò che vedi, ma puoi fare molto di più con loro se sei un abbonato, che è lì che entra in gioco la sezione Mappe. L'app Strava consentirà agli abbonati di scoprire i percorsi nella sezione Mappe. L'app non solo suggerirà percorsi, ma ti consentirà anche di crearli.

A partire dalla creazione, puoi selezionare il tipo di percorso che desideri - pedalare, correre, camminare - la lunghezza del percorso oltre a poter specificare se vuoi che sia collinare o pianeggiante, asfaltato o fuoristrada. Vengono quindi suggeriti tre percorsi in base ai tuoi criteri, insieme ai dettagli: distanza, profilo, tempo stimato e l'opzione per modificare i waypoint con un paio di tocchi.

Questo è fantastico se sei in vacanza e vuoi esplorare, o lavori fuori casa e vuoi trovare un comodo percorso di corsa dal tuo hotel.

Puoi anche creare percorsi a mano libera, disegnando sulla mappa e facendo calcolare automaticamente il percorso. Devi solo visualizzare la mappa sul display, toccare l'icona della matita in modo che diventi arancione e quindi disegnare dove vuoi andare.

Devi assicurarti di iniziare e terminare la corsa dove ti trovi, altrimenti avrai solo un punto di partenza dove hai toccato per la prima volta la mappa. Ciò che significa questa creazione di percorsi a mano libera è che puoi disegnare una forma sulla mappa e quindi creare un percorso da abbinare, con tutti i dettagli necessari. La mente vacilla.

Una volta che un percorso è stato creato e salvato, verrà sincronizzato con i dispositivi supportati in modo che tu possa uscire e guidarlo o eseguirlo. Vale la pena controllare, tuttavia, poiché può creare dogleg, giri di rotatorie e altre stranezze che è meglio conoscere in anticipo piuttosto che quando sei fuori su quel percorso.

Il sito web di Strava è davvero ottimo per la mappatura e i percorsi, perché hai molto più spazio per la visualizzazione ed è più facile da modificare.

C'è un sacco di creazione a mano libera nel sito Web, ma non ricevi i suggerimenti che ricevi nell'app. Questo è, ancora una volta, un peccato perché sarebbe utile anche la creazione di percorsi automatici su uno schermo più grande in un browser, così come la parità tra la funzionalità del sito Web e dell'app.

Tuttavia, puoi quindi disegnare i tuoi percorsi a mano libera, applicando alcuni vincoli su come questi percorsi sono mappati. Strava ti offre la possibilità di seguire percorsi popolari dalla sua mappa di calore, in modo da finire su percorsi popolari piuttosto che su strade secondarie e percorsi oscuri, e puoi anche selezionare il tipo di superficie. Per i corridori ciò significa che puoi selezionare superfici sterrate, per i ciclisti su strada puoi optare solo per percorsi asfaltati. Per coloro che acquistano nella crescente popolarità delle bici gravel, puoi trovare tutti i tipi di percorsi che potresti non vedere mai dalla strada.

Il sito web di Strava ti consentirà anche di esplorare i segmenti, di cui parleremo di seguito.

Come suggerisce il nome, i segmenti fanno parte di un percorso più lungo. Strava non è il solo ad offrire tali sezioni, Garmin esegue anche una suddivisione dei segmenti in Garmin Connect, ma non è così utile come in Strava.

I segmenti ti consentono di confrontare le tue prestazioni in un corso con gli sforzi precedenti. Poiché ci sono molti segmenti, puoi esaminare le tue prestazioni su una particolare salita, sezione in discesa, sprint piatto, percorso fuoristrada, qualunque cosa tu voglia.

Quando si completa un'attività, i segmenti coperti dal percorso vengono forniti come parte della suddivisione nei dettagli di tale attività. Se hai già esaminato quei segmenti in precedenza, puoi vedere se eri più veloce o più lento e, nel tempo, puoi costruire un'immagine granulare delle tue prestazioni su quel segmento specifico.

Facendo un ulteriore passo avanti, puoi confrontare le tue prestazioni con quelle dei tuoi amici e altri atleti, puoi competere per battere i loro tempi, puoi competere contro tutti per prendere la corona - ed è tutto deliziosamente registrato in Strava.

I segmenti sono forse la parte più avvincente della piattaforma Strava e non c'è niente di così soddisfacente come guardare indietro a un lungo viaggio e vedere come ti sei comportato su quei segmenti.

Puoi anche "preferire" i segmenti e impostare obiettivi sui segmenti per aiutarti a definire il rendimento. La cosa grandiosa di questi segmenti è che verranno sincronizzati con i dispositivi compatibili. Ad esempio, puoi impostare un obiettivo su un particolare segmento che si sincronizzerà con il tuo Garmin Edge , Wahoo o Hammerhead Karoo, in modo che quando arrivi a quel segmento durante la tua corsa, ti vengono presentate le informazioni sull'obiettivo in modo da poter inserire il martello verso il basso.

Puoi anche creare segmenti dai percorsi che hai in Strava. Mentre chi si trova in aree trafficate troverà che la maggior parte dei luoghi ha già molti segmenti, se vivi in un posto più remoto o prendi un percorso che nessun altro fa davvero, puoi semplicemente creare quei segmenti per il tuo uso, da utilizzare come benchmark delle prestazioni personali . Ovviamente, altri utenti Strava potranno quindi utilizzarli e ci sono molti segmenti con nomi comici che ti faranno ridere quando li scopri.

I segmenti guidano anche la funzione Leggenda locale di Strava, che mette in evidenza gli atleti che registrano la maggior parte delle attività su quei segmenti.

I segmenti possono essere trovati collegamenti a qualsiasi percorso e se utilizzi la funzione Mappe nell'app per creare un percorso, sarai quindi in grado di esaminare i segmenti lungo quel percorso. Sul sito web di Strava puoi effettivamente esplorare i segmenti direttamente, ingrandendo la mappa per vedere cosa c'è. Questo è davvero utile se vuoi diventare una leggenda locale nella tua zona o vuoi battere alcuni record sui segmenti locali.

Oltre a trovare, mappare, registrare e creare percorsi per qualsiasi sport tu voglia praticare, Strava offre molte analisi dei dati oltre a questo. Da qualsiasi attività registrata si ottiene una registrazione dei dati creati: frequenza cardiaca, velocità, distanza, variazione di elevazione, potenza (registrata dai sensori o stimata) e altro ancora. Molto di questo dipenderà dai dati che inserisci: la maggior parte degli orologi moderni ti darà frequenza cardiaca, velocità, distanza, alcuni ti daranno cadenza; sono supportati anche sensori aggiuntivi, come misuratori di potenza o sensori di cadenza per ciclisti. Più ci metti, più ne esci.

Puoi sfogliare i relativi grafici e vedere come quelle colline hanno influenzato la tua frequenza cardiaca e così via sulla maggior parte degli altri servizi sportivi, da Apple Health a Polar Flow. Strava raccoglie anche i dati delle tue attività in modo che tu possa vedere facilmente la tua distanza nel corso di settimane, mesi e anni. È facile vedere le tue statistiche totali e per chiunque voglia registrare qualcosa come miglia su un particolare paio di scarpe, Strava ti permetterà di farlo.

Alcune delle funzionalità di formazione più dettagliate e più interessanti si trovano dietro il paywall dell'abbonamento. Poiché le informazioni che ottieni dipendono da ciò che condividi con Strava, gli abbonamenti favoriscono anche coloro che hanno più kit di raccolta dati. Se hai solo un computer da bicicletta GPS di base, non otterrai tutte le analisi che avresti se avessi un misuratore di potenza, un sensore di cadenza e una fascia per la frequenza cardiaca, ad esempio.

Una misura è lo sforzo relativo che ti dà un'idea, settimana dopo settimana, di come le tue attività si confrontano con le settimane precedenti. Si basa sulla frequenza cardiaca e può darti un'idea di quanto hai lavorato duramente. È progettato in modo che sessioni più dure e sessioni più leggere possano essere confrontate piuttosto che una camminata leggera per 2 ore che supera una corsa di 30 minuti con sprint, ad esempio.

Il monitoraggio della forma fisica è un aspetto interessante dell'analisi che sostanzialmente prende il carico di allenamento e lo sforzo relativo per misurare l'allenamento quotidiano e modellare l'effetto che ha. Questo vede la forma fisica salire attraverso il mantenimento del carico e il recupero nel tempo. Sebbene i numeri non significhino davvero nulla, la tendenza generale nella direzione del cambiamento è ciò che stai cercando, si spera su una traiettoria verso l'alto.

È un modo per ottenere un feedback sul fatto che ti stai allenando costantemente bene per ottenere miglioramenti della forma fisica. Con attività regolari in un approccio equilibrato vedrai migliorare la tua forma fisica, se fai una sessione dura e poi niente per il resto della settimana, potresti non vedere alcun miglioramento. Essenzialmente, è una rappresentazione visiva di come i tuoi sforzi riflettono ciò che sappiamo dalla scienza dietro le migliori pratiche di formazione.

È anche un ottimo strumento motivazionale, perché Strava mostra regolarmente questo tipo di informazioni, così puoi vedere come la tua settimana si confronta con la settimana precedente, se stai mantenendo la tua media settimanale o se sei più alta o più bassa.

È anche qui che Strava offre una delle sue migliori funzioni: poiché stai raggruppando i dati in un unico posto, qualsiasi attività può contribuire. Potrebbe essere una corsa da un Polar Vantage, una corsa da un Garmin Edge e una nuotata da un Apple Watch. Non dovrai quindi guardare Apple Health, Polar Flow e Garmin Connect per vedere tutti questi dati: sono tutti in un unico posto e un posto che analizzerà questi dati in modo sensato.

Strava si è ristrutturata nel 2020 per mettere un po' di più di ciò che offriva nel livello di abbonamento, precedentemente chiamato Summit. Ora c'è una versione gratuita o una versione in abbonamento.

L'abbonamento comprende:

Percorsi, pianificazione e consigli

Abbina corse e corse con l'analisi delle prestazioni

Registro di allenamento

Classifiche di segmento, leggende locali

Segmenti in tempo reale su dispositivi compatibili

Tendenze mensili e confronti dell'attività

Impostazione degli obiettivi

Mappe di calore

Piani di allenamento

Curva di potenza - se hai un misuratore di potenza

Analisi fitness e freschezza

Per coloro che non si iscrivono, puoi comunque registrare, condividere e visualizzare le attività in Strava, quindi mantiene ancora il suo utilizzo come registro di allenamento, in grado di raccogliere dati da una gamma di dispositivi diversi e far parte della comunità. Probabilmente, alcuni lo otterranno comunque da Fitbit, Garmin Connect o Apple Health, se questo è il dispositivo che stai utilizzando.

L'abbonamento costa £ 47,99/$ 59,99 all'anno - o £ 6,99/$ 5 al mese - quindi ne vale la pena? Se sei interessato ai dati e ti alleni molto, specialmente quando si tratta di corsa e ciclismo, allora sì, ci sono molte cose qui che ti piaceranno. Per i ciclisti, il fascino di Segments vale probabilmente da solo il prezzo e per noi sono le funzionalità di abbonamento che ci piacciono davvero, ma siamo fanatici dei dati.

Anche se non vuoi pagare, Strava è abbastanza gratuito per renderlo utile, specialmente se stai utilizzando dispositivi su più piattaforme o se hai effettuato l'accesso in modi diversi.

L'elenco è lungo, ma le seguenti piattaforme di dispositivi possono essere sincronizzate con Strava:

Amazfit

Bkool

Bryton

Casio

OCCHIO DI GATTO

COROS

CycleOps: Joule

Fitbit

Garmin

LIVEROWING

lyzene

MIO

pelotone

Pioniere

Polare

Ricognizione: Jet

Sigma

Soleo

SRM: PC8

Suunto

Tacx

TomTom

Wahoo

Zwift

Anche i seguenti servizi possono essere sincronizzati con Strava:

Salute della mela

Endomondo

Garmin Connect

Google Fit (si sincronizza solo con Google, non da)

MappaMyRun

MappaMyRide

Runkeeper