(Pocket-lint) - Primephonic è un servizio di streaming musicale ormai scomparso che offriva esclusivamente musica classica. È stato acquisito da Apple e messo offline nell'estate del 2021.

In un post sul sito web di Primephonic si legge che "il servizio Primephonic è stato messo offline. Stiamo lavorando a una nuova straordinaria esperienza di musica classica da parte di Apple per il prossimo anno".

Al momento in cui scriviamo, questo servizio di musica classica di Apple non si è ancora concretizzato, anche se ci sono prove che sia in lavorazione.

Se siete interessati ai servizi offerti da Primephonic, potete trovarli qui sotto:

Cosa offriva Primephonic?

Primephonic era un'applicazione completa per lo streaming di musica classica. La caratteristica migliore di Primephonic era la ricerca, che consentiva agli utenti di cercare la musica classica in base al periodo, al genere, allo stile o al personale, come ad esempio chi aveva diretto l'esecuzione. In sostanza, gli utenti potevano setacciare una grande quantità di musica classica tenendo conto di altri fattori (fino a otto variabili) anziché limitarsi alla ricerca di artisti, canzoni o album disponibile su altre app di streaming.

Fondato nel 2017, il servizio vantava oltre tre milioni e mezzo di brani di 170.000 artisti su 230.000 album e 2.400 etichette. Un team di curatela manuale lavorava per assicurarsi che tutto fosse categorizzato correttamente. Primephonic affermava di avere il più grande database di musica classica al mondo, con 230.000 album.

"La musica classica è complicata... ha molti dati associati", afferma il responsabile della curatela Guy Jones. Un singolo brano può avere centinaia di registrazioni diverse e lo ha dimostrato a Pocket-lint mostrando un concerto per pianoforte di Beethoven con 571 registrazioni diverse disponibili. L'applicazione raccomanda la scelta delle versioni, che viene curata manualmente per le 500 opere più importanti.

Anche le playlist sono state curate tenendo conto dell'ascoltatore di musica classica: piuttosto che un mucchio di brani "classici rilassanti" che si potrebbero trovare su un'altra piattaforma, Primephonic ha proposto playlist più granulari per principianti, come Choral Essentials o Renaissance Essentials, per iniziare gli utenti. E, naturalmente, ci sono numerose novità.

Jones ha detto che la musica classica è così varia "ma è interessante che la classica sia una cosa che la gente sente di dover capire prima di poterla apprezzare. C'è un'idea di lunga data che sia elitaria". Tuttavia, Jones sostiene che non è necessario che sia elitaria e che ci sono molti punti di accesso.

"C'è un'idea della musica classica come pacifica e rilassante", ha detto Jones. "Molta di essa può essere eccitante, disperante, iperattiva o qualsiasi altra cosa".

Quali sono gli abbonamenti e le app disponibili?

Un abbonamento completo costava 9,99 sterline (Premium) o 14,99 sterline (Platinum) al mese. C'era una prova gratuita di 14 giorni. La differenza tra i due livelli era essenzialmente la qualità dello streaming: MP3 a 320kbps o FLAC a 24 bit senza perdite. Gli utenti potevano risparmiare pagando 99,99 o 149,99 sterline in anticipo per un anno.

L'amministratore delegato di Primephonic, Thomas Steffans, ci ha detto che la ripartizione tra i due abbonamenti è stata di circa 45/55, con la maggior parte che ha optato per la qualità audio superiore.

Sono disponibili applicazioni per iOS e Android, oltre a un'applicazione basata sul web per Mac e PC. Come previsto, l'ascolto offline è supportato dalle app mobili. Il sistema era inoltre completamente integrato con Sonos.

All'epoca non poteva essere utilizzato con i dispositivi Amazon Alexa o Google Assistant, ma gli utenti potevano naturalmente connettersi a questi dispositivi e ad altri con Bluetooth, Chromecast e AirPlay.

Libretti digitali

Primephonic aveva introdotto i booklet, ovvero i PDF degli inserti dei CD, che gli utenti non avevano potuto provare con lo streaming. Grazie alle informazioni dettagliate che contenevano, la loro inclusione aggiungeva qualcosa all'esperienza.

Primephonic ha collaborato con le principali etichette discografiche, come Sony, Universal e Harmonia Mundi, oltre a una serie di etichette minori, per la realizzazione dei booklet e ne ha già forniti decine di migliaia agli ascoltatori. Primephonic ha dichiarato di avere in programma di inserire i libretti nel maggior numero possibile di album.

"I libretti dei CD sono molto importanti per gli appassionati di musica classica", ha dichiarato Steffens. "I nostri abbonati sono appassionati del genere e vogliono assorbire quante più informazioni possibili su compositori, strumentisti e direttori d'orchestra".

