Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se hai mai avuto bisogno di trovare una foto sul Web, allora sai quanto può essere meravigliosa e potente la ricerca di immagini di Google. Una rapida ricerca e praticamente puoi trovare qualsiasi cosa. Gli algoritmi di analisi delle immagini di Google stanno diventando più intelligenti di giorno in giorno, il che significa che comprende le immagini meglio che mai.

Tuttavia, un errore nella tua ricerca può avere risultati esilaranti. Abbiamo dato la caccia ad alcuni dei singhiozzi di ricerca di immagini più divertenti che Internet ha da offrire.

Unisciti a noi in un viaggio di risate e bei momenti e grazie agli utenti di Twitter che sono stati così gentili da condividere i loro errori con il mondo.

Le Birkenstock sono un marchio di sandali e tutti sanno che è un peccato indossare sandali e calzini insieme, ma forse questi calzini con sandalo sono accettabili? Julia di certo non era delusa dalla sua scoperta, ma forse lo sarebbe stata se ne avesse trovata un po' nella sua calza di Natale.

Un'altra immagine accidentale di Game of Thrones si è fatta strada nella nostra lista trasformando Eddard Stark in un enorme secchione. Forse se si fosse limitato a leggere libri avrebbe potuto tenere la testa a posto.

I draghi barbuti sono creature piuttosto magnifiche. Non siamo sicuri di chiamarle ragazze, ma questo è un esempio sbalorditivo, senza dubbio.

Dai tempi del primo gatto che ha chiesto "I can haz cheeseburger" i gatti sono stati oggetto di molti meme esilaranti e immagini su Internet. I gufi dei gatti sono molto più utili per le risatine che per la conservazione del cibo.

La spezia di zucca è incredibilmente popolare e l'interesse per essa cresce ogni anno. Le persone sembrano volerlo vedere utilizzato in ogni alimento immaginabile, ma caffè e tè sono sicuramente i preferiti. Nella sua ricerca di Chai, Chelsea Atkinson si è imbattuta in questa sedia splendidamente vestita.

Se sei un trafficante di droga, non ti consigliamo di provare a passare una dogana come questa. Questa immagine del film di stoner Harold e Kumar appare in modo esilarante se si digita accidentalmente "contrabbando di droga" nella ricerca di immagini di Google.

Carlini. C'è qualcosa che non possono fare? Beh, si scopre che non possono sembrare feroci in armatura da combattimento, questo è certo. Tuttavia, le ricerche accidentali di "carlini di guerra" non deludono.

Per quanto riguarda le copertine degli album, questa è qualcosa di davvero speciale. Non siamo sicuri se il creatore dell'immagine si stesse prendendo gioco di " Born to Die " di Lana Del Rey o meno, ma è sicuramente una felice scoperta accidentale.

PETA ha una o due cose da dire sulla pelliccia animale usata come abbigliamento, ma ci chiediamo cosa avrebbero da dire su queste scarpe immaginarie per uccelli. Impermeabile e all'altezza della moda? Cosa si può volere di più.

Se il comico, attore e conduttore televisivo americano Jimmy Fallon avesse gli artigli, sarebbe così fantastico?

Le persone cercano cose piuttosto strane online. Non siamo sicuri del motivo per cui dovresti cercare una di queste cose, ma non si può negare che i risultati siano degni di risa.

Barack Obama è stato chiamato in poche parole ai suoi tempi. È un uomo o è un topo? La risposta dipende da chi chiedi e Google potrebbe avere le risposte. Le risposte esilaranti e dalle grandi orecchie.

Se Mike Tyson e Prince in qualche modo avessero avuto un figlio, questo avrebbe potuto essere il risultato. In realtà, questa immagine era un tributo a Prince originariamente condiviso dallo stesso Mike Tyson su Twitter .

L'ammiraglio Ackbar non è mai stato un grande fan dei teloni. Semplicemente non vedeva il punto in loro. A meno che tu non li stia usando come una sorta di trappola, naturalmente.

Con molte di queste immagini ritoccate e Photoshoppate ci chiediamo quale fosse il pensiero originale dietro la loro creazione, ma invece siamo rimasti meravigliati dalla loro bellezza.

La poutine è un famoso piatto canadese originariamente preparato con patatine fritte, cagliata di formaggio e salsa. È ugualmente ridicolizzato e lodato allo stesso tempo. Il motivo per cui il presidente russo ha un po' di dove dovrebbero essere i suoi capelli è al di là di noi.

Alcuni di questi sono abbastanza semplici. Come questa immagine di Pokemon che giocano a poker. Una grande rivisitazione dei classici dipinti ad olio "Cani che giocano a poker " del 1800.

Jensen Ackles, star dello show fantasy horror Supernatural, non è mai stato così favoloso. Non siamo del tutto sicuri del motivo per cui è stato trasformato in un orso, né del motivo per cui indossa un tutù, ma lo amiamo tanto quanto Taylor .

L'errore di battitura di Noah Moyer ci porta la gioia dell'ex presidente Barack Obama in piena gloria regale come un extra di Black Adder. Magnifico, glorioso, enigmatico, proprio come l'uomo stesso, solo con più fronzoli.

Come se Barack Obama indossare una parrucca non fosse abbastanza, questa piccola figa potrebbe sfoggiare il look con ancora più finezza. Tiddles sembra proprio che sappia tutto sul lungo braccio della giustizia ed è davvero stanco di sentire la stessa vecchia storia strappalacrime.

Con il modo in cui la tecnologia sta progredendo, non saremmo sorpresi di vedere ologrammi realistici diventare mainstream nei prossimi anni. Inoltre, non saremmo scioccati nel vedere i primi usi come proiezioni realistiche di gatti.

Il signor Gosling è stato oggetto di molti meme. È anche l'oggetto di molte fantasie femminili, ma scommettiamo che non si sarebbero mai aspettati di vederlo ondeggiare in questo modo. Ryan Goosling, come d'ora in poi sarà conosciuto, è il padrone del mondo piumato e una bestia magnifica da vedere.

Elon Musk sta realizzando alcune auto piuttosto speciali e, come azienda, Tesla sta aprendo la strada al futuro automobilistico. Ma come si farebbe a domare questa palla di pelo alimentata dai fulmini?

Si sta tornando a quel periodo dell'anno. C'è un brivido nell'aria, il riscaldamento è acceso, hai le dita dei piedi fredde - perché non riscaldarle con un bel paio di carri armati Panzer tedeschi lavorati a maglia? Sospettiamo che sia improbabile che Ophelia Brown consideri queste come un'alternativa alle sue scarpe da ballo, ma siamo sicuri che siano comode e sì, ne vorremmo alcune per Natale.

C'è una scena iconica in Salvate il soldato Ryan in cui Tom Hanks uccide un carro armato con una pistola (più o meno). Questo passo falso nella ricerca di immagini sembra porre la domanda: e se Tom Hanks fosse il carro armato? Qualunque sia il pensiero dietro queste immagini, Tom Tanks si sta sicuramente divertendo da morire.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è il bersaglio di molte barzellette e la fonte di grande umorismo per Internet. Un errore di digitazione accidentale durante la ricerca del classico "Lilli e il vagabondo" si traduce in numerose immagini divertenti che lo prendono in giro con il tema del film.

Game of Thrones è follemente popolare, ma cosa accadrebbe se il cast fosse composto interamente da gatti? La battaglia per il trono di spade non sarebbe mai stata così leggermente più carina e molto meno sanguinosa? I sosia di gatto per il cast di Game of Thrones sono quasi troppo puuuurfect.

Doge si aggira sicuramente. Durante la ricerca di "razze di cani" Berry è rimasta sorpresa nel vedere che questa deliziosa pagnotta di pane per cani è tornata invece. Questo impasto non delude.

Cosa accadrebbe se unissi un Mango e un Canguro? Una creatura deliziosamente succosa e colorata con un forte calcio. Questo Mangaroo è ciò che ottieni se schiacciamo accidentalmente la tastiera durante la ricerca su Google Immagini.

L'Ultima Cena è forse uno dei dipinti più famosi e conosciuti mai esistiti. L'opera originale di Leonardo Da Vinci raffigura l'ultima cena di Gesù Cristo con i suoi apostoli prima che annunciasse che uno di loro lo avrebbe tradito. Se i suoi discepoli fossero stati tutti dei cagnolini, le cose sarebbero andate così male per il figlio di Dio?

Adoriamo questa immagine e troviamo leggermente esilarante che Doge sia in primo piano e al centro.

Jabba the Hutt non apprezza essere definito un "manichino" ma la conoscenza, come si suol dire, è potere, quindi dobbiamo ammirare il gigante nerd per aver cercato di espandere i suoi orizzonti. JabbaScript è il nuovo linguaggio di programmazione dell'Impero e tu obbedirai.

Se una gattara pazza si mettesse in testa di organizzare una cerimonia di matrimonio per il suo felino preferito, allora questo è come immaginiamo che sarebbe. Non siamo sicuri di quanto sarebbe facile far indossare a un gatto un vestito come questo o impedirgli di graffiarti a morte quando lo indossi, ma è qualcosa di "speciale".

Non troppe persone possono tirare fuori un tradizionale kimono giapponese, se qualcuno può farlo questo glorioso drago di Komodo. Ci piace che qualcuno si sia preso il tempo per creare questo capolavoro colorato.

Questa ricerca è una delle poche immagini della nostra lista che in realtà è una cosa reale piuttosto che una foto che è stata modificata per renderla più esilarante. L'immagine proviene da un articolo intitolato "L' uomo costruisce il 'treno di cani' per portare i cuccioli salvati in piccole avventure ", che è qualcosa di piuttosto speciale di per sé.

Errori ortografici accidentali del nome del dittatore tedesco portano ad alcuni risultati piuttosto interessanti e audaci nella ricerca di immagini di Google. Se vuoi una risata, puoi anche cercare immagini di " Hitler sexy " per alcune immagini piuttosto spettacolari. Una volta visti, non possono essere invisibili. Sei stato avvertito.

Quando stai cercando ispirazione per la tua cena, ma sbagli a digitare accidentalmente e scopri questa dolcezza, potresti considerare di diventare vegetariano. Solo due fratelli agnelli che si rilassano e condividono un po' di tempo insieme.

Immaginiamo che i modelli di maglieria per questo genere di cose siano un mercato piuttosto di nicchia e una vera rivelazione se stai cercando asole. Tuttavia, nonostante l'argomento, devi ammirare l'artigianalità di questi due.

C'è improvvisamente un tema basato su Corgi che si sviluppa qui che non ci aspettavamo. Supponiamo che non lo fossi neanche tu? Se hai intenzione di vestire il tuo cane con abiti umani, tanto vale farlo correttamente. Danny Phantom ha sicuramente ottenuto più di quanto si aspettasse quando cercava ispirazione per la moda.

Il Mahatma Gandhi era poco conosciuto per le sue astuzie femminili. Fu l'architetto della disobbedienza civile non violenta e un uomo amante della pace noto in tutto il mondo per le sue grandi opere. Non siamo sicuri di ricordarlo come famoso per avere dei bei capelli. Questa scoperta su Google Immagini è stata però piuttosto favolosa.

Se noi britannici decidessimo di riformare l'impero britannico, allora potrebbe essere proprio così. Dopotutto, la regina è una famosa fan di Corgis. Carichiamo l'invasione Corgis e prepariamoci a portare tè e biscotti in tutti e quattro gli angoli del mondo.

Lindsay ha ottenuto molto di più di quanto si aspettasse quando è andata a cercare dei tappi di ricambio per la sua vasca da bagno. Siamo abbastanza certi che questi cani insaponati non impedirebbero all'acqua di drenare, ma sicuramente ci hanno scaldato il cuore. I Carlini non sembrano mai stupidi?

Un lapsus è la differenza tra un cupcake e un'unità di elaborazione centrale. Devi ammirare il lavoro manuale sulla glassa qui, anche se non siamo sicuri che la potenza di elaborazione sia all'altezza. Comunque un delizioso errore.

Chris Pratt era il pastore dei rapaci in Jurrasic World, come Gesù lo era per i suoi discepoli. Qui, Christ Pratt è visto prendersi cura del suo gregge. Emily McCaslin non è rimasta delusa dalla sua scoperta accidentale e nemmeno noi.

Se ami sia i cani che Spongebob Squarepants, allora sei obbligato ad approvare questo meraviglioso lavoro di strane immagini su Internet. Un cane vestito come il tuo personaggio dei cartoni preferiti.

Immagina se stavi cercando le foto di Star Trek e trovassi questa invece? In realtà ci piace l'idea di Robert Downey Jr che interpreta un capitano di Star Trek. È perfettamente ragionevole credere che Tony Stark possa permettersi anche la sua nave spaziale.

Alcune persone hanno difficoltà a scrivere i nomi. A volte questo si traduce almeno in divertenti ricerche di immagini di Google se non altro.

Questa pecora è un biscotto duro. Se mandi una pecora in battaglia, devi assicurarti che sia pronta per l'azione.

Todd Howard è un dio del gioco per molti. Il produttore esecutivo di Bethesda ha contribuito a portare al mondo molti fantastici giochi nel corso degli anni, inclusi Elder Scrolls e Fallout. In quanto tale, è giusto che sia visto in uno stato divino tra la comunità di gioco.

Non siamo sicuri che Trump suonerebbe un'ottima melodia se gli soffiassi dentro ad essere onesto. E la ricerca di Trumpbone sarebbe potuta andare molto diversamente.

Il povero Spiderman ha passato un brutto periodo. Non siamo sicuri di cosa gli sia successo, ma sembra più che un serpente sia stato morso da un ragno radioattivo che una persona.

Vivi a lungo e prospera in Bioshock con Biospock. Che meravigliosa croce sarebbe questa.

Brad Pitt è delizioso, vero? Così è il pane all'aglio. Combina i due e cosa hai? Questa magnifica bellezza.