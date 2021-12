52 migliori trucchi per la vita tecnologica di sempre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Esistono moltissimi suggerimenti e trucchi relativi alla tecnologia che possono semplificare la tua routine quotidiana e semplificarti la vita.

Ad esempio, i cavi di ricarica di Apple per dispositivi iOS e Mac tendono a sfilacciarsi dopo alcuni anni, quindi devi spendere soldi spesso per sostituirli (a meno che non ti importi che prendano fuoco e rovinino tutto ciò che possiedi e ami). Bene, conosciamo un trucco intelligente che impedirà ai tuoi cavi Apple di sfilacciarsi in primo luogo.

In effetti, conosciamo un sacco di diversi hack e tutti ti chiederanno come hai fatto a sopravvivere così a lungo senza di loro.

Questo trucco potrebbe essere ben noto, ma abbiamo pensato che valesse comunque la pena includerlo: usa la barra spaziatrice per scorrere verso il basso su qualsiasi pagina web.

Puoi anche tenere premuti contemporaneamente il tasto Maiusc e la barra spaziatrice per scorrere verso l'alto.

Hai bisogno di un microfono ma non vuoi spendere soldi per uno? Facile.

Prendi un paio di cuffie in giro, quindi collegale al jack del microfono e inizia a parlare. Questa non è esattamente una conoscenza segreta, ma se non la conosci, pensiamo che ti lascerà a bocca aperta. Certo, la qualità non è eccezionale, ma non puoi avere tutto.

Se desideri un piccolo aiuto extra quando scrivi online, ti consigliamo vivamente Grammarly . Questo strumento fornisce suggerimenti e suggerimenti per la grammatica, l'ortografia e la costruzione di frasi generali, qualunque cosa tu stia facendo sul web.

Puoi anche fare doppio clic su una parola per evidenziarla e ricevere suggerimenti su altre parole da utilizzare. C'è un plug- in di Google Chrome per assicurarti di poter modificare facilmente il testo qualunque sia il sito web in cui ti trovi. Ed è gratis!

Se pensavi che le emoji fossero limitate ai dispositivi mobili, ripensaci. Puoi usarli anche sul desktop.

Per Mac: premi Ctrl+Comando+Barra spaziatrice per visualizzare il menu delle emoji.

Per PC: l'ultima versione di Chrome ha un menu emoji. Fai semplicemente clic con il pulsante destro del mouse ovunque tu possa digitare e fai clic su "Emoji" nel menu per accedere a tutti gli emoji disponibili.

Se hai appena chiuso accidentalmente una scheda importante nel tuo browser, puoi facilmente riaprirla premendo command+shift+t su un Mac o control+shift+t su PC Windows. Questo può essere utilizzato anche più volte, quindi continua a premere per aprire tutte le schede che hai chiuso di recente. Funziona anche dopo aver completamente chiuso e riaperto il browser.

Per quelli di voi che sono tagliatori di cavi, adorerete questo sito: CanIStream.It vi dice dove è disponibile qualsiasi film per lo streaming - e anche al prezzo più basso.

Quando la tua connessione Internet si interrompe e il browser Google Chrome ti dà una pagina di errore, premi la barra spaziatrice per avviare un gioco T-Rex. Almeno non ti annoierai mentre aspetti di tornare online. Se trovi che Internet ritorna e rovina il tuo gioco, non preoccuparti, puoi continuare online qui .

Il pulsante mute di Twitter è un trucco poco conosciuto che è gravemente sottovalutato. Ti consente di continuare a seguire un account ma nasconde i suoi tweet e retweet dalla tua timeline.

È un modo semplice per liberare una persona dal tuo Twitter senza smettere di seguirla e quindi offenderla. Non sapranno mai quando li disattivi! Basta fare clic sul menu delle impostazioni a destra del profilo di qualcuno, quindi selezionare muto. Vai tranquillo.

I consigli sulla privacy meritano sempre una menzione, soprattutto quando si tratta di Facebook, considerando che tutti e la loro madre usano il social network. Hai mai controllato Facebook su uno strano dispositivo e poi ti sei accorto di esserti dimenticato di disconnetterti?

Niente paura: puoi ancora disconnetterti, da remoto. Vai al menu a discesa "impostazioni" sul tuo Facebook, quindi seleziona "sicurezza" e vai a "quando hai effettuato l'accesso".

Da lì, puoi vedere tutte le sessioni aperte e chiuderle.

Se trovi che il tuo WiFi di casa è un po' traballante, allora potrebbe essere perché stai ricevendo delle interferenze dal WiFi del tuo vicino che si sovrappone al tuo. L' app Wifi Analyzer potrebbe essere la risposta ai tuoi problemi. Questa app esegue la scansione delle frequenze e fornisce consigli sui canali ottimali da utilizzare sulla rete per evitare sovrapposizioni. Il risultato è un WiFi più veloce con molti meno problemi.

Per trovare un collegamento per il download diretto della musica, cerca "[nome dell'album o del brano] -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of "ultima modifica" (mp3|wma|aac|flac)" .

Indica a Google di mostrare le pagine web che offrono collegamenti per il download diretto alla musica che stai cercando di trovare. Ecco un esempio per l'album Straight Outta Compton:

Cerca con Google questa frase: straight outta compton -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of "ultima modifica" (mkv|mp4|avi)

Questo è ciò che Google emergerà.

Fare clic su uno dei collegamenti principali, come questo , per ottenere i collegamenti per il download diretto dei brani nell'album.

Ricorda solo che il download di contenuti protetti da copyright da Internet è illegale. Stai meglio solo usando Spotify.

Ecco un trucco ingegnoso per evitare che i cavi di ricarica Apple e altri cavi si sfilaccino: prendi la molla da una penna a sfera, quindi allungala e avvolgila attorno alla parte del cavo che tende a piegarsi, e la manterrà dritta per sempre , impedendo così che si consumi negli anni.

Ecco un buon video tutorial che mostra cosa fare.

Non dovrai mai più usare una calcolatrice con questo trucco, purché possiedi un Mac: usa il comando (⌘) + spazio per eseguire calcoli rapidi nella ricerca Spotlight.

Vuoi richiamare l'ultimo numero chiamato o da cui hai ricevuto una chiamata? Il modo più rapido è premere il pulsante di chiamata sul telefono. Richiama il loro numero. Non è necessario accedere ai tuoi contatti o elenchi di chiamate.

Chi sapeva che in realtà non hai mai toccato il tasto punto su uno smartphone? Tutto quello che devi fare è premere due volte la barra spaziatrice per un punto e anche la lettera successiva verrà automaticamente maiuscola. Se stai utilizzando una tastiera personalizzata come Swiftkey , puoi programmarla per fare anche altre cose intelligenti come prevedere la tua frase.

I mini-fig LEGO sono perfettamente sagomati per contenere i cavi fulmini Apple e altri cavi. Basta attaccare un mattoncino LEGO sulla scrivania, quindi collegare un mini-fig e far passare i cavi tra le sue mani. Sì, puoi ringraziarci più tardi.

Pensiamo che anche i piccoli trucchi siano divertenti. Ad esempio, quando premi K o la barra spaziatrice mentre guardi un video su YouTube, il video verrà messo in pausa o riprodotto. Quanto è pulito? E funziona indipendentemente da dove hai cliccato per ultimo sulla pagina.

Ci sono anche altri tasti di scelta rapida:

Premi J per riavvolgere di 10 secondi

Premi L per avanzare velocemente di 10 secondi

F ti mette a schermo intero

Home ti porta all'inizio del video

M silenzia il suono

Le frecce su e giù alzano e abbassano il volume

La ricerca su YouTube non è mai stata più facile di quanto non lo sia con questo trucco: quando utilizzi il browser Google Chrome, puoi digitare YouTube.com nella barra degli indirizzi, quindi premere tab e cercare YouTube direttamente dalla barra degli indirizzi. Sono finiti i giorni in cui si andava effettivamente su YouTube per trovare qualcosa.

Questo piccolo trucco funziona anche con altri siti. Puoi cercare Amazon, Netflix e persino Pocket-lint direttamente dalla barra degli indirizzi.

Questo è semplicemente divertente... Scarica l'app RunPee sul tuo dispositivo iOS, Android o Windows e ti dirà il momento migliore per andare in bagno mentre guardi un film in modo da non perderti una scena incredibile o colpo di scena.

Puoi rendere elettronicamente qualsiasi pagina di Wikipedia in formato PDF, ZIM o OpenDocument o ordinarla come un libro stampato. Questa pagina mostra come creare un libro dagli articoli di Wikipedia in quattro passaggi.

Google offre un gestore di dispositivi Android che ti consente di trovare un dispositivo smarrito o rubato, ma puoi anche "trovare il mio telefono" di Google per individuare il tuo dispositivo Android. Ricorda solo che devi aver effettuato l'accesso all'account Google associato al tuo Android.

Ogni volta che devi studiare per un esame importante al college o al liceo, basta cercare su Google "site:edu [subject] exam", e poi otterrai collegamenti a tonnellate di esami di esempio con soluzioni e tutto il resto.

Ecco un esempio:

Cerca su Google questa frase esatta: site:edu python exam

Questo è ciò che Google emergerà.

Scarica l' estensione aggiuntiva Honey sul tuo browser Chrome per iniziare subito a risparmiare denaro. Applica automaticamente i codici coupon durante il checkout presso qualsiasi rivenditore online. woohoo!

Ancora una volta, adoriamo i suggerimenti sulla privacy. Siamo sicuri che lo fai anche tu. C'è un brillante sito web noto come HaveIBeenPwned.com . Questo sito monitora semplicemente il tuo indirizzo email per avvisarti se e quando viene compromesso in una violazione dei dati. Funziona anche in retrospettiva.

Qualsiasi hack rivelato pubblicamente che include il tuo indirizzo e-mail verrà evidenziato con questo strumento. Se lo controlli e trovi la tua email in uno degli elenchi, ti consigliamo vivamente di cambiare le password e utilizzare un gestore di password per mantenere le cose al sicuro in futuro .

A volte è molto fastidioso chiudere gli account online, poiché i servizi seppelliranno l'opzione nelle impostazioni e nei menu di aiuto. Bene, saluta un sito web chiamato AccountKiller.com . Fornisce guide dettagliate su come eliminare facilmente gli account online da siti Web popolari.

Se hai un vecchio telefono in giro a prendere polvere, potresti usarlo meglio usandolo come dashcam. Con un buon cavo di ricarica, un supporto per lo schermo e un'app dashcam dedicata puoi creare un dispositivo dashcam brillante con pochissimi soldi. Vedi un'ottima guida qui .

Ogni appassionato di tecnologia ha un cassetto, una scatola o una borsa piena di cavi da qualche parte in casa. Ma quante volte questi cavi si ingarbugliano e diventano un disordine insopportabile? Instructables ha una guida sull'uso di rotoli di carta igienica vuoti per tenere i cavi e tenerli separati.

Se la tua tastiera è un po' sporca, piena di polvere e lanugine, allora alcuni post-it dovrebbero risolverti. Strofina l'estremità adesiva attraverso gli spazi vuoti per dargli una pulizia facile e veloce.

Cucinare la cena per due ma non hai abbastanza spazio nel microonde? Puoi usare questo trucco per cucinare due pasti contemporaneamente. Dovrai lasciarli dentro più a lungo perché le istruzioni saranno intese solo per un pasto e altrimenti non verrebbero cucinati correttamente, ma almeno entrambi i pasti saranno pronti allo stesso tempo.

Se hai un cavo di alimentazione sfilacciato che ha bisogno di amore e cura, allora Sugru è la risposta. Questa colla modellabile in stile Play-Doh può essere utilizzata per una varietà di fissaggi, inclusi i fili di copertura. Ci sono anche molti altri usi per Sugru, che si tratti di riparare o migliorare gli articoli per la casa. Consigliamo vivamente di dare un'occhiata all'elenco delle idee .

Proprio come l'hack per trasformare i telefoni in disuso in Dashcam, puoi anche usare un vecchio telefono come alternativa alla fotocamera domestica intelligente. Con una semplice app chiamata Manything , puoi riutilizzare il vecchio dispositivo. CNET ha un tutorial completo su come farlo.

Se hai chiesto a Google Chrome di salvare le tue password in qualsiasi momento, puoi accedere a tale password tramite le impostazioni del browser. Il modo più semplice per accedere all'impostazione è digitarlo nella barra degli indirizzi del browser: chrome://settings/passwords. Quindi puoi rivelare la password per qualsiasi sito da utilizzare altrove.

C'è un modo per guardare qualsiasi video di YouTube con limiti di età senza accedere al tuo account. Basta aggiungere "nsfw" prima di "youtube" nel collegamento URL nella barra degli indirizzi. Ecco un esempio: Video originale: www.youtube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps Versione senza limitazioni: www.nsfwyoutube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps

Quelli di voi che sono super efficienti probabilmente vorrebbero sapere quanto tempo ci vorrà per leggere un libro specifico prima di iniziare a leggerlo.

Bene, un sito web chiamato HowLongToReadThis.com stima effettivamente il tempo necessario per leggere qualsiasi libro. Ed è anche molto preciso, comunque nei nostri test.

Se sei un insonne, adorerai un sito web chiamato sleepyti.me . Ti aiuta a calcolare il momento migliore per andare a letto e svegliarti per un sonno ottimale. L'idea è che svegliarsi nel bel mezzo di un ciclo di sonno ti fa sentire stanco e intontito, ma svegliarti tra un ciclo e l'altro ti mantiene fresco e vigile.

Questo sito fa tutto per te, così puoi svegliarti tra un ciclo e l'altro.

WhatsApp non è limitato al tuo cellulare.

C'è un'app web che sincronizza tutto dal tuo telefono. Se hai il browser Chrome installato sul tuo computer, vai alla pagina Web di WhatsApp , scansiona il codice QR e segui le istruzioni per il tuo telefono.

Se hai bisogno di tenere traccia del timer o di far suonare una sveglia tra un po' per ricordarti di fare qualcosa, Google è lì per aiutarti. Digita semplicemente "avvia un timer" nel motore di ricerca per farlo.

Se vuoi modificare un'immagine in paint, puoi copiarla o salvarla dal web. Ma sapevi che puoi semplicemente copiare l'URL dell'immagine e "aprirlo" in Paint incollando l'URL direttamente nella casella del nome del file nella finestra aperta? Ciò farà risparmiare sicuramente alcuni secondi di tweaking.

Se gli altoparlanti del tuo smartphone non sono all'altezza o hai bisogno di un po' più di volume per la sveglia mattutina per alzarti dal letto, ecco una soluzione semplice. Metti il telefono in una tazza e questo agirà per migliorare il suono dandoti l'impressione di più volume.

Questo hack è un processo in due fasi, ma vale la pena farlo. Alla fine, non dovrai mai più rivelare la tua password WiFi. Innanzitutto, visita questo sito e utilizzalo per creare un codice QR univoco basato sui dettagli della tua rete. Quindi visita Etsy per un punto croce con codice QR per aggiungere davvero un tocco di classe a tutto. Montato in una cornice, sarà sicuramente qualcosa di speciale.

Ecco un altro consiglio per risparmiare denaro: se usi molto Amazon, assicurati di iniziare a sfruttare un sito web chiamato camelcamelcamel.com . Tiene traccia dei prodotti per te e ti avvisa quando i prezzi scendono. È anche un ottimo modo per verificare se qualcosa in vendita è effettivamente un buon prezzo o se è stato più economico prima.

Vuoi convertire qualsiasi video di YouTube in una GIF? Basta aggiungere gif prima di youtube nel collegamento URL nella barra degli indirizzi. Ecco un esempio:

Video originale - www.youtube.com/watch?v=_OVg8uov78I

Scarica GIF - www.gifyoutube.com/watch?v=_OVg8uov78I

Se hai un documento digitale che devi firmare, ora è il momento di usare finalmente l'app Anteprima su Mac. Invece di stampare la documentazione da firmare, puoi aprire il menu Strumenti in Anteprima, quindi scegliere Annota > Firma > Gestisci firme e apparirà una finestra di dialogo Acquisizione firma. Usa semplicemente il mouse per disegnare una firma che puoi salvare/inserire in qualsiasi documento.

Ecco un buon tutorial per maggiori dettagli.

Vuoi saperne di più sul tuo quartiere? Wikipedia ha uno strumento nelle vicinanze che mostra una serie di pagine diverse su luoghi e cose nelle vicinanze. Vai su questo sito , dai il tuo permesso per accedere alla tua posizione, quindi vedrai un elenco di articoli di Wikipedia in base a dove ti trovi. Meraviglia.

I Mac hanno una comoda scorciatoia che ti consente di cercare le definizioni delle parole in una frazione di secondo. Per cercare una definizione, evidenzia qualsiasi parola che vedi, quindi premi command+control+D e apparirà una finestra di dialogo con le informazioni.

Per trovare un collegamento per il download diretto a un film, cerca "[nome film] -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of "last modification" (mkv|mp4|avi)".

Indica a Google di mostrare le pagine web che offrono collegamenti per il download diretto al film che stai cercando di trovare. Ecco un esempio per Arancia Meccanica:

Cerca su Google questa frase: Arancia Meccanica -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of "last modification" (mkv|mp4|avi)

Questo è ciò che Google emergerà.

Fare clic su uno dei collegamenti principali, come questo , per ottenere i collegamenti per il download diretto del film.

Ricorda solo che il download di contenuti protetti da copyright da Internet è illegale. È meglio usare Netflix, Amazon Prime o altri servizi di streaming video.

Vuoi verificare se un nome utente è stato utilizzato o è disponibile su siti popolari? Basta usare Namechk.com . Controlla anche i nomi di dominio.

Prima di visitare un sito sospetto, Google "browsing sicuro: [nome sito web]", quindi seleziona il collegamento a questo sito per visualizzare una cronologia di 90 giorni di tentativi di malware sul sito. Ecco un esempio:

Cerca su Google questa frase esatta: navigazione sicura: Pocket-lint

Google quindi farà emergere questi risultati.

Fai clic su quello per lo strumento Navigazione sicura di Google e dovresti vedere questo .

Affumicare il cibo è un modo meraviglioso per mantenerlo che richiede anni e richiede una misurazione regolare della temperatura.

Questo intelligente corpo ha impiegato un baby monitor video per tenere d'occhio a distanza l'indicatore della temperatura in modo che non debbano continuare a uscire per controllare il barbecue. Genio.

Stanco di tenere in mano il telefono? Taglia una gamba da un topper per pizza e diventa un piccolo sgabello su cui appoggiare il tuo smartphone. Basta non sporcare il grasso della pizza mentre lo fai.

Cerchi un posto dove appendere le cuffie o le cuffie da gioco quando non le usi? Un appendiabiti economico per banane potrebbe essere la risposta. Non ha RGB ma è un bel trucco per riporre la tua attrezzatura.

Questo professore ha condiviso alcune belle pepite per coloro che cercano di risparmiare denaro su letture interessanti.