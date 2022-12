Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Natale è alle porte e questo significa che l'omone è fuori a consegnare i regali. Puoi tenerlo d'occhio mentre lo fa anche lui.

Ci sono alcune opzioni davvero buone per giovani e meno giovani per tenersi al passo con i movimenti di Babbo Natale online.

Plane Finder è relativamente nuovo al concetto. Ha aggiunto la slitta di Babbo Natale al suo solito sistema di tracciamento degli aerei, sia online che nelle sue app iOS e Android , e vale la pena dare un'occhiata. Inoltre, Sky ha il suo Babbo Natale Tracker su Sky Q nel Regno Unito: puoi semplicemente usare la tua voce per chiedere "dov'è Babbo Natale?" o "dov'è Babbo Natale?" utilizzando il telecomando Sky Q.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tuttavia, sia il NORAD che Google offrono servizi simili da molti anni ormai e offrono molto di più del semplice monitoraggio, inclusi giochi e altri fantastici bonus. Ma quale di loro dovresti aggiungere ai segnalibri?

Abbiamo confrontato il NORAD Tracks Santa e Google Santa Tracker per vedere cosa hanno da offrire e qual è il migliore per rintracciare Babbo Natale.

Che cos'è il NORAD Tracks Santa e cosa offre?

Il North American Aerospace Defense Command, o NORAD, segue Babbo Natale da oltre 60 anni. Il NORAD ha un sito Web che ti consente di tenere traccia dell'omone barbuto mentre consegna regali in tutto il mondo. Quando visiti il sito web, puoi entrare nel Villaggio di Babbo Natale per conoscere le diverse tradizioni natalizie e il NORAD ed è in corso la missione per rintracciare Babbo Natale.

Il sito web del NORAD sembra leggermente più datato e non così luminoso, vivace o moderno come quello di Google. Ci piace che ci siano animazioni carine sulla homepage, ma allo stesso tempo tutto sembra un po' disordinato. Il clou del sito è probabilmente il lettore musicale in basso. Ci piace anche il pulsante Let's Go posizionato sopra la Terra in alto, che ti porta direttamente al Villaggio di Babbo Natale.

Vale la pena esplorare il Villaggio di Babbo Natale, quindi visita i diversi aspetti e ascolta le canzoni di Natale. Tuttavia, se visiti il sito alla vigilia di Natale, vedrai immediatamente un conto alla rovescia sovrapposto a un'opera d'arte animata raffigurante la Terra orbitata dai satelliti. E, naturalmente, in cima c'è il Polo Nord, casa di Babbo Natale e dei suoi piccoli aiutanti.

Sito web e app del NORAD

Puoi accedere al NORAD tramite il suo sito Web e le app per Android e iOS . Sono liberi di usare.

In che modo il NORAD tiene traccia di Babbo Natale:

È importante ricordare che il NORAD e Google di solito posizionano Babbo Natale in posti diversi, e questo perché usano metodi diversi per rintracciare Babbo Natale. È anche perché Babbo Natale tende a muoversi così velocemente che è difficile da individuare! Una volta individuato in una posizione, salta alla successiva in un istante. Dal browser web, NORAD ti porta automaticamente a una vista 3D di dove sta volando Babbo Natale.

Nella parte inferiore di quella schermata, vedrai una stima del numero di regali consegnati. Puoi anche vedere dove è stato visto l'ultima volta Babbo Natale e dove si dirigerà dopo. Puoi fare clic e trascinare con il mouse per ruotare la vista, nonché utilizzare i pulsanti della tastiera nell'angolo in alto a destra per ingrandire e rimpicciolire. Inoltre, puoi utilizzare il pulsante 2D/3D in alto a sinistra per ottenere una visione 2D del mondo.

Le icone della fotocamera mostrano i luoghi in cui è stato avvistato sulla Santa Cam del NORAD e, se cliccate, vedrai il video di Babbo Natale che vola in diversi punti di riferimento e nelle principali città del mondo. Per vedere tutte le clip che sono state registrate, nella mappa del NORAD, fai clic su un'icona sulla mappa del tracker per vedere una playlist. Molte di queste funzionalità sono disponibili anche tramite le app mobili del NORAD.

Che cos'è Google Santa Tracker e cosa offre?

Google tiene traccia di Babbo Natale dal 2004 e aggiorna il suo monitoraggio annuale di Babbo Natale perché vuole che i bambini controllino ogni giorno nel periodo che precede il Natale. Come il NORAD, lo strumento aggiornato funge anche da hub di attività. Google ha anche un'area chiamata Santa's Village, e dall'inizio di dicembre le persone hanno potuto visitare il villaggio per giocare e conoscere le tradizioni delle vacanze in tutto il mondo.

Migliori applicazioni per iPhone 2022: la guida definitiva Di Maggie Tillman · 30 aprile 2022 Queste sono le migliori applicazioni per iPhone in assoluto disponibili in questo momento, da quelle per la produttività a quelle per viaggiare,

Google ha aggiornato il suo tracker negli ultimi anni per semplificare la navigazione. Prima non era chiaro cosa ci fosse di nuovo, ma ora c'è una linea temporale chiara per ogni giorno di dicembre, che ti guida lungo un percorso verso la vigilia di Natale. Puoi anche fare clic sul pulsante del menu in alto a sinistra della pagina per vedere quali contenuti sono nuovi oggi. L'offerta di contenuti di Google è davvero, molto buona. I giochi sono divertenti e la capacità di imparare il codice è fantastica.

Puoi anche guardare Babbo Natale prepararsi per il decollo alla vigilia di Natale. Ma ci piace molto l' attività Selfie di Babbo Natale , che ti consente di radere la barba di Babbo Natale e asciugarla con il phon. Puoi persino cambiarne il colore in giallo o rosa o qualsiasi altra cosa per aiutare Babbo Natale a prepararsi per la grande notte. Anche il creatore di elfi è divertente. Alla vigilia di Natale, sia il sito Web che l'app mostrano un conto alla rovescia.

Quindi, i bambini che sono particolarmente ansiosi per il Natale di arrivare qui ora probabilmente preferiranno l'offerta di Google (ho ho).

Sito web e app

Puoi accedere a Google's Santa Tracker tramite il suo sito Web , l' app Android e l'estensione per Chrome . Sono liberi di usare.

In che modo Google tiene traccia di Babbo Natale:

Simile alla mappa tracker del NORAD, la mappa di Google mostra la posizione attuale di Babbo Natale, insieme ai dettagli sulla sua prossima fermata, una stima dei regali consegnati e la sua distanza da te. La mappa di Google mostra i luoghi visitati da Babbo Natale per impostazione predefinita, quindi puoi fare clic su quel luogo per saperne di più e vedere video animati. Puoi anche vedere aggiornamenti di stato occasionali da Babbo Natale (una specie di feed di notizie).

L'app funziona anche con gli orologi Wear OS, quindi puoi scaricare un quadrante di Babbo Natale Tracker, che ti consente di allontanarti dal telefono o dal computer per la notte e goderti davvero il tempo con la famiglia. Ma, se non ti dispiace essere legato a una scrivania, Google ha offerto anche un'estensione per il browser Chrome. Mette un'icona in alto a destra del browser per rivelare la posizione di Babbo Natale a colpo d'occhio.

L'app per Android può caricare anche la posizione di Babbo Natale e ha la capacità di rilevare la posizione di Babbo Natale su Chromecast. Ma il modo più semplice per trovare la posizione di Babbo Natale è semplicemente andare su Google.com. Da lì, tutto ciò che devi fare è cercare "Babbo Natale" per ottenere la sua posizione attuale.

Scritto da Maggie Tillman e Elyse Betters. Modifica di Britta O'Boyle.