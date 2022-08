Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ultimate Ears ha annunciato l'altoparlante ultraportatile Wonderboom 3, caratterizzato da un suono a 360 gradi e da una resistenza all'acqua e alla polvere IP67 che consente di portarlo ovunque si voglia.

Il Wonderboom 3 succede all'eccellente Wonderboom 2 e presenta un design molto simile, con i caratteristici pulsanti del volume di grandi dimensioni sulla parte anteriore del materiale e un anello per portarlo in giro.

Il Wonderboom 3 è ora realizzato con il 31% di plastica post-consumo ed è disponibile in quattro nuovi colori: Joyous Bright, Hyper Pink, Performance Blue e Active Black.

Inoltre, il raggio d'azione del Bluetooth è più lungo, pari a 40 metri, e la batteria è più capiente, pari a 14 ore, e due diffusori Wonderboom 3 possono essere accoppiati per ottenere un suono più potente. Toccando una volta si potranno raddoppiare gli altoparlanti, mentre una seconda pressione offrirà un suono stereo, con canali destro e sinistro.

Oltre all'annuncio del Wonderboom 3, Ultimate Ears ha annunciato anche una versione bianca del suo diffusore Hyperboom. Il diffusore Hyperboom è il più grande della linea dell'azienda e offre una resistenza all'acqua e alla polvere IPX4, una batteria con autonomia di 24 ore e quattro sorgenti di ingresso: due Bluetooth, una ausiliaria da 3,5 mm e una audio ottica.

Ultimate Ears Wonderboom 3 sarà disponibile dal 31 agosto e costerà 99,99 euro in Europa e 89 sterline nel Regno Unito. L'Hyperboom White sarà disponibile per 409 sterline nel Regno Unito a partire dal 9 settembre.

Scritto da Britta O'Boyle.