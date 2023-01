Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Panasonic ha annunciato un paio di cose al CES 2023, tra cui il suo nuovo TV di punta, l'MZ2000, ma tra le rivelazioni di prodotto e gli aggiornamenti sulla sostenibilità c'era anche un giradischi Technics SL-100 a marchio Red.

L'azienda ha rivelato che Technics sarà lo sponsor AV ufficiale dei Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024 e che il giradischi Technics SL-100 in edizione speciale sarà la star dei Giochi per i ballerini di break dance.

La break dance farà il suo debutto come sport olimpico durante i Giochi di Parigi del 2024 e il giradischi Technics SL-100 a marchio Red sarà quello che i DJ useranno per far girare i brani per gli atleti che si contenderanno le prime medaglie olimpiche della break dance.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Red collabora con una serie di marchi e persone iconiche nel tentativo di creare prodotti ed esperienze che combattano l'AIDS. Apple ha realizzato diversi prodotti con Red in passato, ad esempio un iPhone rosso e un Apple Watch, ma sono moltissimi i marchi che hanno collaborato con Red.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Panasonic ha collaborato con l'organizzazione per un po' di tempo, con i prodotti Panasonic Red venduti su Amazon, ma un giradischi Technics rosso è sicuramente una novità, ed è molto bello. Il giradischi Technics Red SL-100 non è ancora disponibile per l'acquisto, ma speriamo che lo diventi.

Scritto da Britta O'Boyle.