EE Pocket-lint Awards 2022: Soundbar dell'anno

(Pocket-lint) - Le soundbar hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni: molti scelgono la comodità di un sistema audio compatto rispetto a sistemi separati più grandi.

È l'aggiornamento definitivo per il televisore e, con l'avvento di formati come il Dolby Atmos che ora possono essere diffusi in modo molto più efficace attraverso le soundbar, è una categoria di cui essere entusiasti.

Gli EE Pocket-lint Awards 2022 hanno preso in considerazione sei diversi modelli, ma alla fine c'è una soundbar che continua a fare colpo.

Soundbar dell'anno: Sony HT-A7000

A volte un prodotto ha un impatto tale da non poter essere trascurato, e la Sony HT-A7000 rientra in questa categoria. È stata la nostra vincitrice nel 2021 e il suo continuo successo dimostra come questa soundbar Atmos sia la scelta di molti.

La Sony HT-A7000 è una grande e audace soluzione soundbar all-in-one che offre un palcoscenico ampio e alto in grado di elevare l'uscita audio di qualsiasi TV a un livello superiore, rendendola una vincitrice davvero degna di questa categoria per il secondo anno consecutivo.

Molto apprezzato: Samsung HW-Q990B

Il Samsung HW-Q990B ha mancato di poco il primo posto per la migliore soundbar, ma ha ricevuto il massimo dei voti per essere un sistema soundbar impressionante che farà la gioia degli appassionati di home cinema offrendo un audio basato sugli oggetti senza dover ricorrere a un ricevitore AV e a un pacchetto di diffusori. Inoltre, riesce a garantire la massima immersione con il minimo inconveniente.

La qualità sonora complessiva è eccellente, l'ingegnerizzazione impressionante e la funzione SpaceFit Sound consente di correggere gli aspetti più problematici di qualsiasi stanza. Non è economica e sarebbe opportuno disporre di ingressi HDMI aggiuntivi, ma non troverete una soundbar più completa dal punto di vista sonoro.

Il meglio del resto

Le soundbar offrono oggi una grande varietà e per coloro che possono permettersi di spendere un po' di più, questo è davvero vero. La Devialet Dione offre un'esclusiva sfera centrale rotante che la distingue, offrendo al contempo un suono potente. Il Sonos Ray è un'ottima opzione per una soundbar più compatta e connessa, mentre l'Harman Kardon Citation Multibeam 1100 è un prodotto completo dall'aspetto gradevole e dal suono eccellente. Infine, ma non per questo meno importante, il Bowers & Wilkins Panorama 3 è una fantastica soluzione a unità singola che non delude: suona benissimo con TV, film e musica.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

