Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha ampliato la gamma di diffusori wireless della serie X con tre nuovi modelli progettati per dare il via alla festa ovunque si vada.

Composti da XG300, XE300 e XE200, gli ultimi arrivati sono dotati di un'unità di altoparlanti X-Balanced proprietaria di Sony e di doppi radiatori passivi, che garantiscono bassi profondi e una minore distorsione rispetto ai modelli precedenti.

Il modello SRS-XG300 di Sony è il più grande del gruppo e dispone della funzionalità Mega Bass del marchio. Dispone inoltre di una funzione Live Sound per una migliore presentazione delle registrazioni musicali dal vivo.

È presente anche un'illuminazione ambientale che si sincronizza con il ritmo della musica.

I modelli XE300 e XE200 sono progettati per essere utilizzati al meglio in verticale e sono dotati del diffusore a forma di linea di Sony. In questo modo il suono viene diffuso in modo più ampio e profondo.

Tutti i modelli sono dotati di protezione IP67 contro acqua e polvere. Il duo XE è stato inoltre sottoposto a test d'urto per garantire la resistenza a urti e graffi.

La durata della batteria dell'XG300 è dichiarata fino a 25 ore tra una carica e l'altra, quella dell'XE300 fino a 24 ore e quella dell'XE200 fino a 16 ore. Ciascuno di essi è dotato di ricarica rapida, che garantisce 70 minuti di riproduzione dopo soli 10 minuti di carica.

Migliori altoparlanti Alexa 2022: le migliori alternative Amazon Echo Di Britta O'Boyle · 7 giugno 2022

Tutti i diffusori saranno disponibili a partire da luglio 2022, al prezzo di 259 sterline (300 euro) per il modello SRS-XG300, 169 sterline (200 euro) per il modello XE300 e 139 sterline (150 euro) per il modello XE200.

Scritto da Rik Henderson.