Sonos Optimo 2 supporterà il Wi-Fi 6, secondo la documentazione della FCC

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Sonos rilascerà i suoi prossimi diffusori con supporto Wi-Fi 6 e persino Wi-Fi 6E. Tra questi potrebbe esserci anche il tanto vociferato Sonos Optimo 2.

Un dispositivo chiamato "S39" è stato elencato sul sito web della FCC (Federal Communications Commission), il che significa che le sue tecnologie di trasmissione wireless sono state approvate per l'uso negli Stati Uniti.

Il sito rivela che quello che si pensa essere il primo della nuova linea Optimo sarà compatibile con le bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz necessarie per la connettività Wi-Fi 6. Il dispositivo avrà anche il supporto per il Bluetooth.

Il dispositivo sarà inoltre dotato di supporto Bluetooth, una caratteristica che non è mai apparsa su molti diffusori Sonos prima d'ora, fatta eccezione per i portatili Sonos Move e Roam.

È stato approvato anche un secondo prodotto Sonos, anche se tramite l'ente normativo canadese. Denominato per ora S41, si pensa che anch'esso sarà dotato di supporto per il Wi-Fi 6, dato che l'azienda si sta muovendo con le sue tecnologie.

Non è ancora noto se anche questo apparecchio faccia parte della futura linea Optimo o se (o l'S39) sia in realtà un sostituto di un modello esistente (come il Sonos One). In ogni caso, visto che entrambi sono già stati certificati, potremmo saperne di più nelle prossime settimane.

Il 2023 potrebbe essere un anno entusiasmante per Sonos, questo è certo.

